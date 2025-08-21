A gyulai lángostól a világhírig: Horváth Valéria könyvben tárja fel a párkapcsolati titkokat

Horváth Valéria az önismeret és a párkapcsolati dinamika mestere, fő területe a nárcizmus és a szeretői státusz problematikája. Számos gyerekkori élményt őriz Gyuláról: főleg a várról és a verhetetlen lángosról. Jelenleg Új-Zélandon dolgozik, komoly szakmai sikereket ért el trénerként, coachként, párkapcsolati szakértőként. Szakmai tudását nemcsak tanulmányaira, hanem saját életútjára és személyes tapasztalataira is építi.

Horváth Valéria párkapcsolati szakértő nemsokára új könyvvel rukkol elő. Fotó: You And Media Management

– Manapság rengetegen tévednek el a párkapcsolatok útvesztőjében, illetve más személyes kapcsolataikban, legyen szó családi viszonyokról, vagy munkahelyi dinamikákról. Hivatásom középpontjában az áll, hogy segítsek az embereknek jobban megérteni önmagukat, felismerni a személyes blokkjaikat, hogy végül új perspektívából tudjanak ránézni a kapcsolati dinamikáikra. Mindezt nemcsak elméleti alapokon teszem, hanem a saját, személyes tapasztalataimra alapozva. Így lehetek hiteles, és így tudom mélyrehatóan támogatni a nőket és férfiakat – sorolta a szakember.

Párkapcsolati dinamikák és a nárcizmus felismerése Horváth Valéria szemével

Horváth Valéria egyik fő területe a párkapcsolati dinamikák megértése, különösen a nárcizmus és a szeretői státusz problematikája.

– A nárcizmus és az ebből adódó problémák sok pár életében jelen vannak, ezért különösen figyelek arra, hogy az emberek felismerjék a nárcisztikus viselkedésformákat, mielőtt azok hosszú távú, káros hatásokat gyakorolnának. Én magam is átéltem olyan kapcsolatokat, ahol a manipuláció és az érzelmi zsarolás alattomosan tönkretette a harmóniát. Fontos, hogy az ember felismerje a jeleket, hogy időben tudjon változtatni, és elkerülje a hosszú távú káros hatásokat – sorolta a szakember, aki segít a viselkedési minták felismerésében.

Hamarosan érkezik Horváth Valéria első könyve

A szakember nemsokára kiadja legújabb könyvét, amely a nárcizmus és a szeretői státusz rejtett dinamikáival foglalkozik. Az írás célja, hogy megértesse az olvasókkal, mi rejlik a nárcisztikus viselkedési minták mögött, hogyan ismerhetők fel az érzelmi manipulációk. A szerző személyes tapasztalatait és tudását ötvözi a könyvben, amely nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tanácsokat is ad.