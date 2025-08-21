Titokzatos üzenet tartja lázban a várost, 44 év után keresi Editet a bajszos sofőr, de nem azért, amire számítanánk

Editet keresi, a nő megtalálásában kért segítséget névtelenül egy férfi a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban, igaz, később törölte Facebookos bejegyzését. Azt írta, hogy az 1980-as évek legelején huszonéves fiatalok voltak, ő is kereste az igazit, és sajnos elengedett több olyan fontos lányt is, akik meghatározó részei lehetettek volna az életének. Bár nem bánta meg házasságát, úgy értékeli, hogy a tévedései közé tartozik az is, hogy elengedte annak idején Editet.

Kiderült, hogy miért keresi Editet 44 év után

Azt írta, hogy 44 év után nagyon sok magyarázattal és őszinte bocsánatkéréssel tartozik Editnek, de hogy pontosan miért, arról nem ejtett szót. Arra nem emlékszik, hogy mi volt Edit keresztneve, illetve arra sem, hogy Békéscsabán belül hol laktak. Szerinte a nő most 57 és 65 év közötti lehet. A leírása alapján Edit nagyon szép volt, nagyon vékony, ügyelt mindig a hajára. Erős sminket használt, de nagyon jól állt neki, tűzpiros rúzs volt rajta. Csak tűsarkút hordott és igényesen öltözött.

A férfi adott némi támpontot, hogy ki lehet ő

A férfi arról, hogy ő ki, nem adott meg túl sok információt, de szerinte azok alapján Edit tudná. Azt írta, hogy vékony, 190 centiméter magas, bajuszos srác volt akkoriban, a keresztneve pedig Gy. betűvel kezdődik. Akkoriban sofőrködött, és néha sikerült édesapja járgányával vagánykodnia. Edittel pedig egy közös úton is voltak, elautóztak egy neves üdülőhelyre, ahol viszont több nap helyett végül csak egy napot töltöttek, mindez a fiún múlt.