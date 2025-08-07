augusztus 7., csütörtök

Ültetvény

2 órája

Elindult a szüret, Szedd magad akciót hirdettek

Hoztak egy nagyszerű programot – írták a Visit Békéscsaba közösségi oldalán. Kiderült, hogy elindult a szüret, és Szedd magad akciót hirdettek a Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvényen.

Licska Balázs

A Szedd magad akció keretében a Stark Adolf szőlőnemesítő nevéhez köthető helyi fajtát, Csabagyöngyét, valamint Irsai Olivért lehet szüretelni a Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvényen, mégpedig három napon is:

Szedd magad: megnyílt a Csabagyöngye ültetvény!
Szedd magad akciót hirdettek a Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvényen
Forrás: Visit Békéscsaba Facebook-oldala
  • augusztus 8-án, pénteken 15 és 18 óra között,
  • augusztus 9-én, szombaton 8 és 11 óra között,
  • augusztus 10-én, vasárnap 8 és 11 óra között.

Nem csak szőlő vihető a Szedd magad akció keretében a Csabagyöngye ültetvényen

Emellett szilva, nyári alma és nyári körte is szedhető – ismertették a Visit Békéscsaba Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy az ültetvényre a Kerekegyházi úton felállított keresztnél lehet belépni. 

Évekkel ezelőtt hozták létre az ültetvényt Békéscsaba határában

A békéscsabai önkormányzat Stark Adolf, Békéscsaba díszpolgára munkássága előtt tisztelegve, azért, hogy megőrizzék és bemutassák méltó módon a Csabagyöngye szőlőfajtát, hozott létre évekkel ezelőtt egy ültetvényt a Kenderföldek és a Csaba-tó között. Az összességében több mint 2 hektáros területen a különféle szőlőfajták telepítése mellett régi magyar gyümölcsfafajtákat is ültetett – írták a Visit Békéscsaba honlapján.

 

 

