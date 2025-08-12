Ültetvény
1 órája
Folytatódik a Szedd magad akció, tele lehet tömni a hasakat és a kosarakat - videóval
Folytatódik a Szedd magad akció a Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvényen – közölték a Visit Békéscsaba Facebook-oldalán.
Beérett a Csabagyöngye és az Irsai Olivér is, ennek apropóján megkezdődött a szüret, méghozzá Szedd magad akciókkal előző hétvégén a város szőlő- és gyümölcsültetvényén, amely a Kerekegyházi úton, a Wenckheim turista- és kerékpárút mellett található.
A Visit Békéscsaba Facebook-oldalán ismertették, hogy
- augusztus 12-én, kedden 15 és 18 óra között,
- augusztus 16-án, szombaton 8 és 11 óra között,
- augusztus 17-én, vasárnap 8 és 11 óra között
lesz ismét Szedd magad akció.
Ezúttal a Csabagyöngye és az Irsai Olivér fajták mellett lehet pakolni Eszter, Néró és Lidi szőlőket is a kosarakba, valamint Stanley szilvát és kétféle korai almát ugyancsak lehet szüretelni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre