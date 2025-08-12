Folytatódik a Szedd magad akció, tele lehet tömni a hasakat és a kosarakat - videóval

Beérett a Csabagyöngye és az Irsai Olivér is, ennek apropóján megkezdődött a szüret, méghozzá Szedd magad akciókkal előző hétvégén a város szőlő- és gyümölcsültetvényén, amely a Kerekegyházi úton, a Wenckheim turista- és kerékpárút mellett található.

Folytatódik a Szedd magad akció a Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvényen. Fotó: Visit Békéscsaba Facebook-oldala

A Visit Békéscsaba Facebook-oldalán ismertették, hogy

augusztus 12-én, kedden 15 és 18 óra között,

augusztus 16-án, szombaton 8 és 11 óra között,

augusztus 17-én, vasárnap 8 és 11 óra között

lesz ismét Szedd magad akció.

Ezúttal a Csabagyöngye és az Irsai Olivér fajták mellett lehet pakolni Eszter, Néró és Lidi szőlőket is a kosarakba, valamint Stanley szilvát és kétféle korai almát ugyancsak lehet szüretelni.