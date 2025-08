Ezt a bulit két évtized után sem felejtik: Te is ott voltál? Képek!

A 2000-es évek elején több nagyobb Békés vármegyei városban ott voltak szombat esténként a Beol.hu bulifotósai, s ha már arra jártak, lestrapálták a fényképezőgépüket rendesen. Ezekből a képekből mutatunk most be egy újabb válogatást a Beolon – az akkor ott bulizó fiúk, lányok ma már jó eséllyel apák, anyák: de egyszer ők is voltak fiatalok. A szarvasi Zebra Clubból hoztuk el egy újabb, 2004-es sorozatot. A Zebra már akkor is az volt, de a mai napig legendás bulizóhely.