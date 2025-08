Brekkencs néven nyitott ki újra a klasszikus hely – videóval

A Kazinczy-lakótelep egyik kultikus helye volt a Fehér Galamb, amelynek helyén immár üzletház működik, és van itt pékség, húsbolt, százforintos jellegű drogéria és élelmiszerüzlet. A közelben működött a Zöld Béka, amelyet mostantól Brekkencsként üzemeltetnek, tehát a söröző nevén némileg módosítottak. A járdára kitettek egy táblát, jelezve, a legendás, klasszikus békéscsabai hely ismét elérhető, és nem kínálnak zsákbamacskát, ki is írták rá, mennyibe kerül a Kőbányai, a Dreher, a Heineken és a Borsodi. A békéscsabai kocsma ablakában pedig egy zöld béka mosolyog.

Beveti fiatalos lendületét, hogy újabb vendégeket szerezzen. Árgyelán Csaba elmondta, hogy milyen sörözőt álmodott. Fotó: Bencsik Ádám

Legendás, klasszikus hely volt évtizedeken át a Zöld Béka

Azért lehetett a Zöld Béka egy legendás, klasszikus békéscsabai hely, mert 40 évig nyitva volt folyamatosan, a tulajdonosok azonban nem kívánták továbbvinni – mesélte Árgyelán Csaba, aki nemrég tért haza, Békés vármegyébe Budapestről, és látott fantáziát, lehetőséget benne.

Brekkencs néven nyitott ki újra a békéscsabai kocsma Kazinczy-lakótelepen

Úgy véli, hogy a Kazinczy-lakótelep, a környék nincs kellően ellátva sörözővel, nincs olyan kocsma, amely sétatávolságra elérhető lenne. A zöld békás vonalat szerette volna meg is tartani, de azon változtatni is, így jött az ötlet, hogy mi lenne, ha Brekkencs lenne.

Árgyelán Csaba szeret emberek között lenni

Szeretek emberek között lenni – válaszolta a méhkeréki származású Csaba – aki egyébként nemcsak vendéglátás-szervezői, hanem geográfus végzettséggel is rendelkezik –, hogy miért döntött úgy, hogy belevág a kocsmabizniszbe.

Hiánycikknek számít, így az üveges mellett csapolt sört is kínálna

A sörözőben sorakoznak a különféle italok, és nem lehet nem észrevenni, hogy több olyan dísztárgy is helyet kapott benne, amelyek a zöld békás, immár brekkencses vonalat erősítik. Csaba mesélt arról is, hogy milyen helyet álmodott. Szeretné visszaszerezni a régi törzsgárdát, emellett újabb vendégeket is becsalogatna a lokálba. A fiatalos lendületét bevetve építene a fiatalokra is, többek között prémium kategóriás italokkal, például ízesített ginekkel, szezonális koktélokkal, valamint a tervei között szerepel, hogy az üveges mellett csapolt sört ugyancsak kínál, mivel hiánycikknek számít.