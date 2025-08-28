1 órája
Így döntsd el, hogy diktálj vagy átalányt fizess! Mutatjuk, melyikkel jársz jobban!
Egy területen nincs választási lehetőség: az áram- és a gázszámlát, a rezsit be kell fizetni. Abban viszont szabadságot kapnak az ügyfelek, hogy ezt miként tennék meg, sárga csekken vagy például csoportos beszedési megbízással. Az MVM-nél, a szolgáltatónál azt is elmondták, kinek érdemes a diktálás és kinek az átalánydíj, az egyenletes részszámlázás mellett döntenie.
Amíg a diktálás során folyamatosan nyomon kell követni, hogy mennyire pörög a villany- és a gázóra, és az állásokat be kell jelenteni időről időre, addig az egyenletes részszámlázás, az átalánydíj fizetése esetén nincs ilyen teendő. A mérőt évente egyszer olvassák le. Az akkor rögzített állás alapján állítanak ki egy éves elszámoló számlát. A havi részszámlákban az előző éves tényleges fogyasztás alapján várható éves fogyasztás 1/12-ed részét kell a későbbiekben megfizetni – ismertették az MVM-nél.
Diktálás vagy átalánydíj-fizetés, egyenletes részszámlázás?
Hangsúlyozták, hogy minden ügyfél számára biztosított a szabadság. Megtehetik azt, hogy a diktálás mellett döntenek, és akkor az előző hónapban elfogyasztott tényleges mennyiség alapján fizetik a rezsit. De ha havonta közel egyenlő összegben szeretnék fizetni a várható éves fogyasztásukat, ezzel is optimalizálva a kiadásokat, akkor dönthetnek az egyenletes részszámlázási mód, az átalánydíj fizetése mellett is. Az MVM-nél ismertették: az ügyfelek
- kétharmada átalánydíjat fizet,
- egyharmada pedig diktál.
Nem gond, ha megfeledkezik a diktálásról, automatikusan váltanak
Hozzátették: a számlázási mód automatikusan átáll egyenletes részszámlázásra, ha az éves leolvasások közötti időszakban egymás után kétszer vagy összesen háromszor elfeledkeztek az óraállások diktálásáról az ügyfelek. Az átalánydíj mértékét pedig lehet változtatni, amennyiben az ügyfél úgy érzi, hogy a vélhető fogyasztáshoz képest túl sokat vagy túl keveset fizet. Ezt akkor érdemes megtenni, ha például változott a lakók száma; csökkent vagy nőtt a műszaki berendezések száma; esetleg valami más miatt többet, kevesebbet fogyasztanak, mint korábban; netán a fogyasztást érdemben befolyásoló korszerűsítés, felújítás történt.
Több fizetési mód közül választhatnak az MVM ügyfelei
Abban tehát van szabadság, az ügyfelek a diktálás vagy az átalánydíj-fizetés, az egyenletes részszámlázás mellett is dönthetnek. Abban ugyanakkor nincs választási lehetőség: az áram- és a gázszámlát be kell fizetni. Abban, hogy miként, szintén több lehetőség közül választhatnak az ügyfelek: ott van például a sárga csekk, az utalás, a csoportos beszedési megbízás.
Milyen lehetőségek vannak a sárga csekk mellett?
Az MVM-nél elmondták: az elmúlt években jelentősen megugrott az online fizetési módokat választó ügyfelek száma. A sárga csekk mellett döntő ügyfelek aránya 50 százalék alá esett, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek több mint fele az elektronikus csatornákat részesíti előnyben, mert azok a szolgáltató szerint
- gyorsak,
- egyszerűek,
- kényelmesek,
mindössze pár kattintással rendezhető a fizetés. A szolgáltatónál hozzátették: abból is érzékelhető, hogy mennyire népszerűek az online fizetési módok, hogy a befizetett összegek mintegy kétharmada készpénzmentes csatornán keresztül érkezik.
