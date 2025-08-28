Így döntsd el, hogy diktálj vagy átalányt fizess! Mutatjuk, melyikkel jársz jobban!

Amíg a diktálás során folyamatosan nyomon kell követni, hogy mennyire pörög a villany- és a gázóra, és az állásokat be kell jelenteni időről időre, addig az egyenletes részszámlázás, az átalánydíj fizetése esetén nincs ilyen teendő. A mérőt évente egyszer olvassák le. Az akkor rögzített állás alapján állítanak ki egy éves elszámoló számlát. A havi részszámlákban az előző éves tényleges fogyasztás alapján várható éves fogyasztás 1/12-ed részét kell a későbbiekben megfizetni – ismertették az MVM-nél.

Diktálás vagy átalánydíj-fizetés, egyenletes részszámlázás: két változat közül választhatnak az MVM ügyfelei. Illusztráció: shutterstock

Diktálás vagy átalánydíj-fizetés, egyenletes részszámlázás?

Hangsúlyozták, hogy minden ügyfél számára biztosított a szabadság. Megtehetik azt, hogy a diktálás mellett döntenek, és akkor az előző hónapban elfogyasztott tényleges mennyiség alapján fizetik a rezsit. De ha havonta közel egyenlő összegben szeretnék fizetni a várható éves fogyasztásukat, ezzel is optimalizálva a kiadásokat, akkor dönthetnek az egyenletes részszámlázási mód, az átalánydíj fizetése mellett is. Az MVM-nél ismertették: az ügyfelek

kétharmada átalánydíjat fizet,

egyharmada pedig diktál.

Nem gond, ha megfeledkezik a diktálásról, automatikusan váltanak

Hozzátették: a számlázási mód automatikusan átáll egyenletes részszámlázásra, ha az éves leolvasások közötti időszakban egymás után kétszer vagy összesen háromszor elfeledkeztek az óraállások diktálásáról az ügyfelek. Az átalánydíj mértékét pedig lehet változtatni, amennyiben az ügyfél úgy érzi, hogy a vélhető fogyasztáshoz képest túl sokat vagy túl keveset fizet. Ezt akkor érdemes megtenni, ha például változott a lakók száma; csökkent vagy nőtt a műszaki berendezések száma; esetleg valami más miatt többet, kevesebbet fogyasztanak, mint korábban; netán a fogyasztást érdemben befolyásoló korszerűsítés, felújítás történt.

Több fizetési mód közül választhatnak az MVM ügyfelei

Abban tehát van szabadság, az ügyfelek a diktálás vagy az átalánydíj-fizetés, az egyenletes részszámlázás mellett is dönthetnek. Abban ugyanakkor nincs választási lehetőség: az áram- és a gázszámlát be kell fizetni. Abban, hogy miként, szintén több lehetőség közül választhatnak az ügyfelek: ott van például a sárga csekk, az utalás, a csoportos beszedési megbízás.