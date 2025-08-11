1 órája
Fél Békéscsaba áram nélkül marad a héten
Drámai napok elé néz a békési megyeszékhely. Miközben kánikula tombol, otthoni hűsölésre nem lesz lehetőség, nem megy majd a légkondi, leolvadhat a hűtő és a fagyasztó is. Előre tervezett áramszünet várható Békéscsaba számos helyszínén a következő napokban.
A villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat végeznek, áramszünet lesz – ismertették Békéscsaba és az áramszolgáltató honlapján is. Drámai napok jönnek tehát, hiszen, miközben tombol a kánikula, otthoni hűsölésre nem igazán lesz mód. Nem megy majd a légkondi, leolvadhat a hűtő és a fagyasztó, és a szórakozásnak is annyi, hiszen a tévé sem működhet áram nélkül.
Ekkor várható áramszünet Békéscsaba egyes részein
Augusztus 12-én, kedden 7.30 és 15.30 óra között
- a Fövenyes utca,
- a Kisrét tanya,
- a Sikonyi út;
augusztus 14-én és 15-én, csütörtökön és pénteken 7.30 és 16.30 óra között
- a Babits Mihály utca,
- a Csabai út,
- a Dobozi út,
- a Görbe utca,
- a Magvető utca,
- a Nagyrét tanya,
- az Omaszta utca,
- a Trófea utca,
- a Vandháti út,
- az Ybl Miklós utca,
- a Gyöngy utca,
- a Gém utca,
- a Hétvezér utca,
- a Jázmin utca,
- a Kertes utca,
- a Mandula utca,
- a Nagydiófa utca,
- a Szója utca,
- a Festő utca,
- a Holtág utca,
- a Meteor utca,
- a Móra Ferenc utca,
- a Napsugár utca,
- a Vadkacsa utca,
- a Varjas utca,
- a Wenckheim Károly tér
egy részein nem lesz áram az előzetes értesítés szerint.
Fontos információt közölt az áramszolgálató
Az áramszolgáltató közölte, hogy nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani; annak pedig, aki a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort használna, mindezt előzetesen jeleznie kell.
Szirénaszó Jaminában: hatalmas lángokkal ég egy épület – videóval