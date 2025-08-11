Fél Békéscsaba áram nélkül marad a héten

A villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat végeznek, áramszünet lesz – ismertették Békéscsaba és az áramszolgáltató honlapján is. Drámai napok jönnek tehát, hiszen, miközben tombol a kánikula, otthoni hűsölésre nem igazán lesz mód. Nem megy majd a légkondi, leolvadhat a hűtő és a fagyasztó, és a szórakozásnak is annyi, hiszen a tévé sem működhet áram nélkül.

Drámai napok jönnek, áramszünet lesz Békéscsaba egyes részein. Illusztráció: Shutterstock

Ekkor várható áramszünet Békéscsaba egyes részein

Augusztus 12-én, kedden 7.30 és 15.30 óra között

a Fövenyes utca,

a Kisrét tanya,

a Sikonyi út;

augusztus 14-én és 15-én, csütörtökön és pénteken 7.30 és 16.30 óra között

a Babits Mihály utca,

a Csabai út,

a Dobozi út,

a Görbe utca,

a Magvető utca,

a Nagyrét tanya,

az Omaszta utca,

a Trófea utca,

a Vandháti út,

az Ybl Miklós utca,

a Gyöngy utca,

a Gém utca,

a Hétvezér utca,

a Jázmin utca,

a Kertes utca,

a Mandula utca,

a Nagydiófa utca,

a Szója utca,

a Festő utca,

a Holtág utca,

a Meteor utca,

a Móra Ferenc utca,

a Napsugár utca,

a Vadkacsa utca,

a Varjas utca,

a Wenckheim Károly tér

egy részein nem lesz áram az előzetes értesítés szerint.

Fontos információt közölt az áramszolgálató

Az áramszolgáltató közölte, hogy nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani; annak pedig, aki a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort használna, mindezt előzetesen jeleznie kell.