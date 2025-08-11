augusztus 11., hétfő

Drámai napok

1 órája

Fél Békéscsaba áram nélkül marad a héten

Drámai napok elé néz a békési megyeszékhely. Miközben kánikula tombol, otthoni hűsölésre nem lesz lehetőség, nem megy majd a légkondi, leolvadhat a hűtő és a fagyasztó is. Előre tervezett áramszünet várható Békéscsaba számos helyszínén a következő napokban.

Beol.hu

A villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat végeznek, áramszünet lesz – ismertették Békéscsaba és az áramszolgáltató honlapján is. Drámai napok jönnek tehát, hiszen, miközben tombol a kánikula, otthoni hűsölésre nem igazán lesz mód. Nem megy majd a légkondi, leolvadhat a hűtő és a fagyasztó, és a szórakozásnak is annyi, hiszen a tévé sem működhet áram nélkül.

áramszünet Békéscsabán
Drámai napok jönnek, áramszünet lesz Békéscsaba egyes részein. Illusztráció: Shutterstock

Ekkor várható áramszünet Békéscsaba egyes részein

Augusztus 12-én, kedden 7.30 és 15.30 óra között

  • a Fövenyes utca,
  • a Kisrét tanya,
  • a Sikonyi út;

augusztus 14-én és 15-én, csütörtökön és pénteken 7.30 és 16.30 óra között

  • a Babits Mihály utca,
  • a Csabai út,
  • a Dobozi út,
  • a Görbe utca,
  • a Magvető utca,
  • a Nagyrét tanya,
  • az Omaszta utca,
  • a Trófea utca,
  • a Vandháti út,
  • az Ybl Miklós utca,
  • a Gyöngy utca,
  • a Gém utca,
  • a Hétvezér utca,
  • a Jázmin utca,
  • a Kertes utca,
  • a Mandula utca,
  • a Nagydiófa utca,
  • a Szója utca,
  • a Festő utca,
  • a Holtág utca,
  • a Meteor utca,
  • a Móra Ferenc utca,
  • a Napsugár utca,
  • a Vadkacsa utca,
  • a Varjas utca,
  • a Wenckheim Károly tér

egy részein nem lesz áram az előzetes értesítés szerint.

Fontos információt közölt az áramszolgálató

Az áramszolgáltató közölte, hogy nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani; annak pedig, aki a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort használna, mindezt előzetesen jeleznie kell.

 

 

 

