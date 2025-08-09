Elő a számológéppel! Sokat spórolhat az áramon a lista alapján

Mi elég elég néhány kWh? Hány szelet pirítós kenyeret lehet elkészíteni, hány adag kávét lehet lefőzni 1 kWh energiával? Ezekre a kérdésekre ad választ az áramszolgáltató, amely a honlapján összegyűjtötte néhány háztartási eszköz fogyasztási adatát. Egy alapos böngészés és számolás után kiderülhet, hogy ki hol takaríthat meg jelentős mennyiséget és ezzel sok pénzt is.

Itt a lista, nézze meg, hogy mi az, ami túl sok áramot fogyaszt, mi az, ami keveset Forrás: Shutterstock

A honlapon rengeteg háztartási eszközt soroltak fel a hűtőszekrénytől a mosógépen keresztül a vasalóig, de olyan, mondhatni ritkaságszámba menő berendezések fogyasztási adatait is összegyűjtötték, mint az elektromos konzervnyitó, a késélező vagy az elemtöltő.

Mennyi áramot fogyaszt a hűtőszekrény, mennyit a kávéfőző?

Egy elektromos tűzhely 20 kWh-t fogyaszt, miközben elkészül egy heti étel egy négytagú családnak. Egy fagyasztó naponta 2 kWh-t jelent. A mosógép egy négytagú család heti mosása során 10 kWh-t eszik meg. Ehhez képest csekélységnek mondható, hogy egy számítógép 3 órányi használata mellett, illetve, ha 20 órán keresztül megy egy LED-es tévé, csak 1 kWh megy el.

Egyébként 1 kWh sok mindenre lehet elég: ennyiből