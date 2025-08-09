1 órája
Elő a számológéppel! Sokat spórolhat az áramon a lista alapján
Elő a számológéppel! Az áramszolgáltatónál közzétettek egy listát, hogy mely háztartási eszközök mennyi áramot fogyasztanak. Ez alapján mindenki könnyedén megnézheti, hogy mi az, amin spórolhat, és a villanyszámlát elővéve az is kiderülhet, hogy ez konkrétan hány forintot jelent.
Itt a lista, nézze meg, hogy mi az, ami túl sok áramot fogyaszt, mi az, ami keveset
Forrás: Shutterstock
Mi elég elég néhány kWh? Hány szelet pirítós kenyeret lehet elkészíteni, hány adag kávét lehet lefőzni 1 kWh energiával? Ezekre a kérdésekre ad választ az áramszolgáltató, amely a honlapján összegyűjtötte néhány háztartási eszköz fogyasztási adatát. Egy alapos böngészés és számolás után kiderülhet, hogy ki hol takaríthat meg jelentős mennyiséget és ezzel sok pénzt is.
A honlapon rengeteg háztartási eszközt soroltak fel a hűtőszekrénytől a mosógépen keresztül a vasalóig, de olyan, mondhatni ritkaságszámba menő berendezések fogyasztási adatait is összegyűjtötték, mint az elektromos konzervnyitó, a késélező vagy az elemtöltő.
Mennyi áramot fogyaszt a hűtőszekrény, mennyit a kávéfőző?
Egy elektromos tűzhely 20 kWh-t fogyaszt, miközben elkészül egy heti étel egy négytagú családnak. Egy fagyasztó naponta 2 kWh-t jelent. A mosógép egy négytagú család heti mosása során 10 kWh-t eszik meg. Ehhez képest csekélységnek mondható, hogy egy számítógép 3 órányi használata mellett, illetve, ha 20 órán keresztül megy egy LED-es tévé, csak 1 kWh megy el.
Egyébként 1 kWh sok mindenre lehet elég: ennyiből
- elkészíthető 35 csésze tea teafőző segítségével,
- egy elektromos borotva öt éven át minden napi használható,
- egy hajszárító 6-szor 10 percig használható,
- megfőzhető 40 csésze kávé,
- egy mobiltelefon feltölthető 100-szor,
- a kenyérpirító elkészít 60 szelet kenyeret,
- a vasaló pedig két órán át működik.
