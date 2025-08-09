augusztus 9., szombat

Emőd névnap

35°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fogyasztás

1 órája

Elő a számológéppel! Sokat spórolhat az áramon a lista alapján

Címkék#kwh#lista#áram#fogyasztás

Elő a számológéppel! Az áramszolgáltatónál közzétettek egy listát, hogy mely háztartási eszközök mennyi áramot fogyasztanak. Ez alapján mindenki könnyedén megnézheti, hogy mi az, amin spórolhat, és a villanyszámlát elővéve az is kiderülhet, hogy ez konkrétan hány forintot jelent.

Beol.hu
Elő a számológéppel! Sokat spórolhat az áramon a lista alapján

Itt a lista, nézze meg, hogy mi az, ami túl sok áramot fogyaszt, mi az, ami keveset

Forrás: Shutterstock

Mi elég elég néhány kWh? Hány szelet pirítós kenyeret lehet elkészíteni, hány adag kávét lehet lefőzni 1 kWh energiával? Ezekre a kérdésekre ad választ az áramszolgáltató, amely a honlapján összegyűjtötte néhány háztartási eszköz fogyasztási adatát. Egy alapos böngészés és számolás után kiderülhet, hogy ki hol takaríthat meg jelentős mennyiséget és ezzel sok pénzt is.  

Mutatjuk, mi mennyi áramot fogyaszt
Itt a lista, nézze meg, hogy mi az, ami túl sok áramot fogyaszt, mi az, ami keveset Forrás: Shutterstock

A honlapon rengeteg háztartási eszközt soroltak fel a hűtőszekrénytől a mosógépen keresztül a vasalóig, de olyan, mondhatni ritkaságszámba menő berendezések fogyasztási adatait is összegyűjtötték, mint az elektromos konzervnyitó, a késélező vagy az elemtöltő.

Mennyi áramot fogyaszt a hűtőszekrény, mennyit a kávéfőző?

Egy elektromos tűzhely 20 kWh-t fogyaszt, miközben elkészül egy heti étel egy négytagú családnak. Egy fagyasztó naponta 2 kWh-t jelent. A mosógép egy négytagú család heti mosása során 10 kWh-t eszik meg. Ehhez képest csekélységnek mondható, hogy egy számítógép 3 órányi használata mellett, illetve, ha 20 órán keresztül megy egy LED-es tévé, csak 1 kWh megy el.

Egyébként 1 kWh sok mindenre lehet elég: ennyiből

  • elkészíthető 35 csésze tea teafőző segítségével,
  • egy elektromos borotva öt éven át minden napi használható,
  • egy hajszárító 6-szor 10 percig használható,
  • megfőzhető 40 csésze kávé,
  • egy mobiltelefon feltölthető 100-szor,
  • a kenyérpirító elkészít 60 szelet kenyeret,
  • a vasaló pedig két órán át működik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu