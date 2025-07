Eltűnt egy törpedisznó Csabán, ki látta?

„Ha a Lencsési közelében valaki lát egy feketés szürke vietnámi törpedisznót, írjon kérem vagy megszökött vagy ellopták” – olvasható a Békéscsaba napjaink csoportban.

Hogy néz ki egy ilyen törpedisznó?

A vietnámi törpemalac vagy más néven csüngőhasú sertés a Wikipédia szerint hasított, párosujjú patával rendelkező sertés, gömbölyded, zömök testtel, rövid lábakkal, vastag bőrrel, hosszúkás, lekerekített pofával, szájában 44 foggal. Színe általában fekete, de foltos és fehér példányok is előfordulnak. A kifejlett egyedek súlya kb. 62 kg körül van. Viszont vannak 100, sőt 120 kilogramos példányok is. Teste rövid. A gerinc meggörbül a lábak pedig rövidek, ezért a has majdnem a földig csüng. Innen ered a nevük.