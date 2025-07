Megőrül érte a fél világ, most Békésben is elérhető a készlet erejéig

A fél világot már meghódította, most Békésbe is megérkezik a Grimace-shake.

A különleges, világhírű Grimace-shake már elérhető a magyarországi üzletekben. Forrás: origo.hu

Mitől különleges a Grimace-shake?

A Grimace-shake intenzív lila színével és finom áfonyaízével különleges élményt ígér. A limitált ideig elérhető termék kizárólag a készlet erejéig lesz kapható. Az Egyesült Államokban már hatalmas sikert aratott, most pedig a hazai és a Békés vármegyei vendégek is megkóstolhatják ezt a nem mindennapi különlegességet. Fontos tudni, hogy két hazai Mekiben – a Budapest Parkban és a siófoki Plázson – nem lesz elérhető - emelte ki a mindmegette.hu.

Ki vagy mi az a Grimace?

A shake nemcsak az ízével, hanem az ihletőjével is figyelmet kelt: Grimace, a McDonald’s egyik ikonikus kabalafigurája áll a termék mögött. Bár sokan Ronald McDonald bohócra asszociálnak elsőként a márkáról, Grimace sem újonc a Mekik világában. A barátságos, nagy, lila, szőrös figura már évtizedek óta a McDonald’s-univerzum része. Rövid végtagjai, lassú gondolkodása és végtelen optimizmusa miatt rajonganak érte generációk óta. Most pedig saját, lila színű áfonyás shake-et is kapott, amely nemcsak az italautomatákban, hanem a közösségi médiában is feltűnik majd – Grimace ugyanis afféle „utazó influenszerként” jelenik meg Budapesten és az online térben egyaránt.

A McDonald’s hazai felületein folyamatosan követhetők Grimace kalandjai, így bárki bepillantást nyerhet ebbe a játékos, lila világba.

Lesz-e újabb McDonald’s Békésben?

A McDonald’s esetleges gyulai megjelenéséről már évekkel ezelőtt is lehetett hallani a városban, az utóbbi néhány hétben azonban ismét egyre többször merült fel beszélgetésekben, a zuhanyhíradóban az információ. A híresztelések annak kapcsán kaptak szárnyra, hogy felmerült, a Tesco közelében található nagyon népszerű bolhapiacnak esetleg új helyet kellene keresni, mert annak egy részén vagy annak közvetlen közelében létesülne a gyorsétterem.