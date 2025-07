Sírtak az olvasók, kiderült, mely helyek hiányoznak nekik a legjobban

Az elmúlt időszakban több hely zárt be, ugyanakkor több nyílt is Békés vármegyében. Voltak, akik könnyek között búcsúztak a békéscsabai Andrássy Markettől vagy éppen a Lencsési lakótelepen működő Lipóti Pékségtől. Bőven volt azonban ok az örömre is, elég példaként felhozni, hogy a bezárt Lipóti Pékség helyén másik pékség nyílt, de eljött a TEDI is Békés vármegye székhelyére. A közeljövőben is várhatók újdonságok, érkezik a második KFC, valamint a DM is nagyot húz.

Vallottak az olvasók arról, hogy nekik melyik Békés vármegyei hely hiányzik a legjobban, több egykori békéscsabai szórakozóhely is felkerült a listára. Illusztráció: Shutterstock

Megkérdeztük, melyik Békés vármegyei hely hiányzik a legjobban

A Beol.hu most azt kérdezte az olvasóitól a Facebook-oldalán, hogy melyik Békés vármegyei hely hiányzik a legjobban nekik. Sorban jöttek a hozzászólások. Voltak, akik nemcsak a szórakozási vagy a vásárlási lehetőségeket vették terítékre, hanem a munkahelyeket is.

Több üzem húzta le a rolót, most sokan nosztalgiáznak

Rengeteg munkahely megszűnt: hűtőház, tejüzem, Barnevál, kötöttárugyár – sorolták többen is, hogy milyen üzemek húzták le a rolót az elmúlt évtizedekben Békéscsabán.

Szórakozóhelyek és kocsmák miatt keseregnek a békéscsabaiak

Másoknak inkább az olyan szórakozóhelyek és kocsmák hiányoznak a békési vármegyeszékhelyről, mint

a Narancs,

a Babylon,

a Bartók,

a Gólya,

a Zöld Elefánt,

a Rózsafa

vagy a Spaten,

és azt írták, hogy nincs hova menniük a tizenéves gyermekeknek.

A Körös Hotel is felkerült a listára, amelynek helyét most parkolóként veszi igénybe pár találékony autós.

Úgy tűnik, hogy néhány bolt elférne a békési vármegyeszékhelyen

Voltak, akik boltokat említettek, azt, hogy sok kis üzletre került lakat az elmúlt időszakban. Kiemelték azt is, hogy a mondhatni kreatív boltok is bezártak, pedig kettő is volt Békéscsabán, és hogy az internetes megrendelés nem jelent megoldást.

Gyulai, orosházi, békési és sarkadi helyek is felkerültek a listára

Egyesek gyulai helyeket említettek, mások az orosházi Alföld szálló miatt keseregnek. A körösladányi Henkel-gyár nemrég zárta be a kapuit, ami szintén sokaknak fájhat. A sarkadi cukorgyár és a sarkadi kendergyár is többek számára kellemes emlékként jelenik meg. Mások békési, mezőberényi, dévaványai, nagyszénási, battonyai vagy éppen mezőhegyesi helyeket említettek.