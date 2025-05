Újabb TOP 5 látnivalót ajánlunk a Wenckheim kerékpárút mentén – videóval

A Wenckheim kerékpárút a Wenckheim család turisztikai szempontból jelentős építészeti hagyatékát köti össze, így a szabadkígyósi, a gerlai és a pósteleki kastélyt, de el lehet jutni rajta keresztül a gyulai Almásy-kastélyhoz is. A nyomvonalán felfedezhetők a Békéscsabát és környékét gazdagító emlékek, természeti értékek, illetve keresztülhalad a festőfejedelem örökségét ápoló és bemutató Munkácsy Negyeden is. A Wenckheim turista- és kerékpárút több megállóvWencheim, kerékpárútal, pihenőhellyel rendelkezik.

Érdemes nem szokványos helyeken megállni, egy kicsit többet tekerni a Wenckheim kerékpárúton, újabb TOP 5 látnivalót ajánlunk. Fotó: Licska Balázs

Az év kerékpárútja címet is kiérdemelte 2023-ban

A Wenckheim kerékpárút 2023-ban kiérdemelte Az év kerékpárútja elismerést is, tehát az ország legjelentősebb kerékpáros túraútvonalai közé tartozik. Nemcsak a helyiek kedvelik, sokan érkeznek miatta turistaként Békéscsabára, ahogy az a statisztikákban is kirajzolódik. Nem muszáj biciklit hozniuk magukkal, hiszen több helyen lehet kerékpárt kölcsönözni, így

a Szent István téren, a Tourinform-irodában,

a Munkácsy Emlékháznál,

a Széchenyi ligeti látogatóközpontban.

Izgalmas látnivalókat kínál a Wenckheim kerékpárút

Az izgalmas látnivalókat kínáló Wenckheim kerékpárút mentén több információs táblát is kihelyeztek. Ezeken olvasható, hogy Békés vármegye történelmét közel két évszázadon át meghatározta a Wenckheim család. Az osztrák polgári származású dinasztia Magyarországon való letelepedése Wenck József Ágost (I. Wenckheim József Ágost) császári tanácsosnak köszönhető, aki feleségül vette Harruckern János György főispán lányát, Mária Czeczíliát, és így gyermekei a Békés vármegyei gyulai uradalomba örökösödtek. A később bárói és grófi rangra emelt Wenckheim család tagjai gazdasági és kulturális szempontból is jelentős szerepet töltöttek be a térségben.

A gerlai magtár udvarán jelenleg tyúkok kotkodácsolnak, kakasok kukorékolnak. Fotó: Licska Balázs

Felkerestük a TOP 3 + 5 helyszínt

Korábban felfedeztük azt a TOP 3 + 5 helyszínt, amelyeket muszáj felkeresni a Wenckheim kerékpárút nyomvonalán. A TOP 3 között van

a szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a kastélypark, a gerlai Wenckheim-kastély és az előtte lévő, Wenckheim Károly téri park, a pósteleki kastélyrom és a kronoszkóp;

ezeket egészítettük ki további érdekességekkel, látnivalókkal, a TOP 5 közé így került be

az Élővíz-csatorna menti, a repülőtér magasságában lévő komplex pihenőhely, illetve a közeli híd, a CsabaPark Körte sori oldala, ahol van játszótér, tó és kalandpark is, a Gyulai úti Gabonamúzeum a szélmalommal, az Árpád sori szoborsétány és A múzsa, a jaminai bányatavaknál lévő madárles, valamint a közeli Áchim L. András-kereszt.

Újabb TOP 5 látnivalót kínálunk a Wenckheim kerékpárút mentén

Most pedig újabb TOP 5 látnivalóval bővítettük a listát, miután Békéscsaba belvárosából, a Munkácsy Negyedből célba vettük előbb Pósteleket és Gerlát, majd Szabadkígyóst. Ezek egy része a Wenckheim kerékpárút mentén található, egy része miatt viszont egy kicsit többet kell tekerni, de megéri. Az újabb TOP 5 látnivaló között van