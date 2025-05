Vizsgázz újra, ha ez nem megy! KRESZ-kihívás villamossínekkel

Minden héten hozunk egy új közlekedési helyzetet, amit KRESZ-teszttel járunk körbe. Most egy igazán izgalmas témára fókuszálunk: az előzésre – méghozzá ott, ahol villamossínek is nehezítik a dolgokat. Az előzés önmagában sem egyszerű manőver, de ha még villamos is van a képletben, akkor tényleg nem árt tisztában lenni a szabályokkal. Városi forgalomban ez különösen fontos!

E heti KRESZ-tesztünkben az előzés szabályait poroljuk le egy kicsit – jöhet egy gyors tudásfrissítés?

Forrás: kreszteszt.net

Villamossínek és előzés: mi a helyes manőver?

Néha nem könnyű eldönteni, mikor lehet ráhajtani a villamossínekre az úton. Szabad ezt tenni, és kié az elsőbbség?

A képen látható helyzetben vajon helyesen jár el az „A” jelű jármű a manőverével?

A KRESZ-teszt megoldását a delmagyar.hu-n találod.

