Vízcsobogás hangja tölti meg Békéscsabát, frissítő élményt nyújtanak a szökőkutak – galériával, videóval

Egészen a közelmúltig tizenegy szökőkúttal rendelkezett Békéscsaba, a felsorolásban szerepelt eddig többek között a vasútállomás, a Korzó tér, az Andrássy út és a Szent István tér is. Nemrég eggyel bővült a lista, köszönhetően annak, hogy az Árpád soron, a Réthy Pál híd és a Bánszki utcai ferde híd között egy újabb sétányt, pihenőt hoztak létre. A beruházás részeként egy vízjátékot ugyancsak kialakítottak, és a korábbi terveknek megfelelően be is üzemelték.

Fotó: Bencsik Ádám

Megkérdeztük, hogy lehet-e fürdeni a szökőkútban?

Az önkormányzatnál korábban hangsúlyozták, hogy a szökőkutakban nem lehet fürdeni, erre tábla is figyelmeztet több helyen. Bár nincs olyan városi vagy központi rendelet, amely a szökőkútban való megmártózást tiltaná, a létesítményeket nem fürdésre találták ki, a kialakításuk és a vízminőségük erre a célra nem felel meg.

Immáron tizenkét szökőkúttal büszkélkedhet Békéscsaba. Fotó: Bencsik Ádám

Bár a szökőkutak egy része rendelkezik vízforgatóval és tisztítóberendezéssel, a vizüket pedig rendszeresen kezelik elszíneződés és alga ellen, fertőtlenítik is; a vízminőségük nem ellenőrzött, nem ivóvíz minőségű. Ezért közegészségügyi kockázattal jár azokban fürdeni, arról nem beszélve, hogy egy ilyen mutatvány az esetleges csúszásveszély miatt balesetveszélyes is – hívták fel a figyelmet.