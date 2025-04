KRESZ-teszt: Te tényleg tudod, mit csinálsz a volánnál?

A közlekedés nem gyerekjáték, amit minden nap bizonyítanak a hírek és a forgalmi helyzetek is. Most egy újabb KRESZ-tesztet hoztunk, amely még a legnagyobb tapasztalattal rendelkező sofőrök körében is vitát generált. Négy autó, négy irány, semmilyen tábla, és egy komoly kérdés: ki mehet át először ebben a látszólag egyszerű, de valójában trükkös kereszteződésben?

KRESZ-teszt: mi a helyes áthaladási sorrend? Forrás: borsonline.hu

A képen egy látszólag egyszerű kereszteződés látható, amely mégis sokaknak komoly fejtörést okoz. A sárga autó balra kanyarodna, a kék egyenesen haladna tovább, a piros jobbra, míg a fehér jármű szintén egyenesen folytatná útját. Mivel nincs elsőbbséget szabályozó tábla, ez egy egyenrangú kereszteződés, ahol a jobbkéz-szabály érvényesül. Ez azt jelenti, hogy minden járműnek elsőbbséget kell adnia a tőle jobbra érkezőnek.

Fontos, hogy folyamatosan frissítsük tudásunkat a KRESZ-tesztekkel

Ez a feladvány is jól szemlélteti, milyen fontos időnként frissíteni a közlekedési szabályok ismeretét. A KRESZ-teszt nem csupán egy játék, hiszen a valóságban egy helytelen döntés nemcsak jogi következményekkel járhat, hanem akár életekbe is kerülhet.

