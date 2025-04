Két nap, három város, rengeteg bringás – idén is megrendezik a nagy sikerű fesztivált

Közép-békési együttműködés jegyében rendezi meg immár negyedik alkalommal, 2025-ben is Békéscsaba, Békés és Gyula a Háromváros Kerékpáros Fesztivált – mondta Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke, a város tanácsnoka. Hozzátette, hogy az idén június 7-ére és 8-ára, azaz a pünkösdi hétvégére tervezett kerékpáros rendezvénynek volt sportos előzménye, azt gondolták tovább a fesztivállal, amely évről évre egyre több és több érdeklődőt vonz.

Opauszki Zoltán, Szarvas Péter, dr. Görgényi Ernő, Kálmán Tibor és Pocsai Richárd ismertette a 2025-ös Háromváros Kerékpáros Fesztivál részletes programját.

Fotó: Bencsik Adam

Háromváros Kerékpáros Fesztivál: mindhárom városban lesz rajt és célba érkezés

Hozzátette, hogy az a megegyezés született, hogy minden évben másik város tölti be a házigazda szerepét, 2025-ben Békéscsaba lesz az. Ugyanakkor mind a három városból részt lehet venni a Békéscsaba-Békés-Gyula körtúrán, meghatározott időpontokban lesz az indulás és az érkezés. A részvételhez regisztrálni szükséges, a létszámot pedig közlekedésbiztonsági okokból korlátozták, ebben az évben maximum 350-en tekerhetnek.

Ingyenes kerékpártúrákkal készül Békéscsaba

Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter elmondta, hogy a fesztivál nemcsak hagyománnyá, hanem sikeressé is vált az elmúlt években, és kiemelte, hogy a három város keresi az együttműködési lehetőségeket. Békéscsaba önállóan is készül kerékpáros programokkal. Június 7-én, szombaton a Szent István téren lesz az országos triál bajnokság, emellett szombaton és vasárnap is lesznek ingyenes, vezetett kerékpártúrák a Wenckheim turista- és kerékpárúton.

Békésen pünkösdi királyt és királynét választanak

Békés polgármestere, Kálmán Tibor ugyancsak kiemelte, hogy remek az együttműködés a három közép-békési település között. Mivel most is a pünkösdi hétvégén szervezik meg a fesztivált, a hagyományőrzés jegyében ezúttal is pünkösdi királyt és királynét választanak szombaton Békésen.

Ekkor rendezik meg a Gyulai Pálinkafesztivált is a várkert területén

Gyula polgármestere, dr. Görgényi Ernő szerint is megleli a három város a kapcsolódási pontokat, az egyik ilyen a kerékpározás, mindhárom település előrelépett az elmúlt években a kerékpáros infrastruktúra terén. A gyulai programok a várkert területén lesznek, ezen a hétvégén rendezik meg a Gyulai Pálinkafesztivált, a szombat esti koncertek során fellép a Walmar és a BSW is, tehát érdemes Gyulán maradniuk, oda visszatérniük a résztvevőknek.