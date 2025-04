Újabb bulifotók a múltból, avagy így lázadtatok Ti!

A Zebra Club legendás szórakozóhely Békésben, ahogy honlapjukon olvasható: a Zebra Klub elődjének tekinti a rendszerváltozás hajnalán, 1989-ben megalakult „A Klub”-ot; itt az „A” az „alternatív” szóra utalt, ezzel is jelezve, hogy a klub mind kulturális, mind zenei programjai tekintetében el kívánt térni az akkori fősodortól, a mainstream-től, bár a klub alapítói akkor még nem biztos, hogy ismerték ez a szót. A lényeg a lázadás volt – ez az ott készült bulifotókon is tükröződik.

Sokakat kötnek kellemes emlékek a Zebra Clubhoz – ezt a bulifotók is visszaadják.

Forrás: Beol.hu-archívum

A Zebra Club büszkén viselheti a nagy túlélő jelzőt

2006-ban írtunk arról a Beolon, hogy a Zebra a hazai underground szubkultúrában az úttörők közé tartozott, de a Nagy Túlélő jelzőt is büszkén viselhetik, hiszen annak ellenére a felszínen tudtak maradni, hogy más – sok esetben nagyvárosi – klubok megszűntek. A Zebra Clubban megfordult minden jelentősebb hazai zenekar és dj., valamint sok esetben nemzetközi sztárok is szórakoztatták a fiatalokat. Nem csoda, hogy számos estén ott voltak a Beol.hu partifotósai is, akik bulifotók tömkelegét szállították.

Mi most egy 2004-es este képeit szállítjuk, jó kattintgatást a bulifotókhoz!