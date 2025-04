Micsoda éjszaka volt! Újabb bulifotókat hoztunk Rólatok!

Népszerű a Beol bulifotós sorozata: a 2000-es évek elején gyakorlatilag nem volt olyan szórakozóhely Békésben, ahol ne lettek volna ott fotósaink. És ha már ott voltak, akkor meg is örökítették az ott partizó fiatalokat, akik ma már jó eséllyel apukák vagy anyukák. De egyszer ők is voltak fiatalok és csapatták is a bulit rendesen – mint az képeinken is látható.

A Narancsban mindenki ott volt, aki számít

Ezúttal a kultikus békéscsabai Narancs Klubból szállítunk egy sorozatot, jó időutazást!