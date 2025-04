Mindenképp küldje el ezt az e-mailt, ha eddig nem tette meg

Most azon gyermekekkel kell jelentkezni az óvodákba, akik 2022. szeptember 1–je előtt születtek, azonban eddig nem jártak óvodába. Azok is jelentkezhetnek, akik bár csak később töltik be a harmadik életévüket, a szüleik szeretnék, hogy a következő nevelési évben megkezdjék az óvodába járást – hívták fel a figyelmet a békéscsabai önkormányzat honlapján.

Eljött az óvodai jelentkezés végső határideje, ne felejtse el kitölteni, leadni vagy elküldeni a jelentkezési lapot. Illusztráció: Shutterstock

Április 22-én jár le a békéscsabai óvodai jelentkezés határideje

Az óvodai jelentkezés elég sürgős, hiszen április 22-ig kell leadni a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot a választott, adott esetben körzetes intézményben:

vagy személyesen benyújtva,

vagy e-mailben elküldve.

Ez csak jelentkezés, a beiratkozás később lesz

A felvételről az adott óvoda igazgatója dönt, és arról értesítik a szülőket. A tényleges beiratkozás pedig május 13. és 15. között lesz, az adott óvoda székhelyén, személyesen, hiszen vinni kell több iratot, igazolványt is az adatok egyeztetése miatt.