Nyulak lepték el Békéscsaba főterét, nézze meg! – videóval

Szarvas Péter polgármester egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hagyományoknak megfelelően most is húsvéti dekorációkat helyeztek ki a Szent István téren. Az installációk ezúttal is igen látványosak, érdemes tenni egy sétát Békéscsaba belvárosában, és így hangolódni az ünnepre.

Látványos húsvéti dekorációkat helyeztek ki Békéscsaba főterén, a közelgő ünnep apropóján. Fotó: Dinya Magdolna