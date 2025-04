Megmondták, mikor nyit ki újra az Árpád fürdő

Egy hónapra lakat kerül a békéscsabai strandra – közölték korábban az Árpád fürdő honlapján és Facebook-oldalán, ahol részletezték az okokat is.

Átálltak a téliről a nyári üzemmódra a békéscsabai strandon

Az ok persze az volt, hogy átállnak a téliről a nyári üzemmódra. Ezért zárták be március 30-án 20 órakor azzal, hogy a tervek szerint május 1-jén, csütörtökön 6 órakor kinyitnak ismét a vendégek előtt.

A munkálatok egyik leginkább látványos része az volt, hogy elbontották az 50 méteres medencét fedő hatalmas sátrat. Arról, hogy ennek érdekében mekkora pörgés zajlott, egy videót is megosztottak az Árpád fürdő Facebook-oldalán.

Szabadtéri kondiparkot adtak át nemrég az Árpád fürdőben

A békéscsabai strandot érintette a közelmúltban a városi sportlétesítmény-fejlesztési program. Ennek keretében egy szabadtéri kondiparkot alakítottak ki, amelyben

függeszkedő, tolódzkodó, húzódzkodó állvány;

fekvőtámaszozásra alkalmas korlát;

lépegető;

hát- és hasizom-erősítő pad;

sőt medicinlabda dobására használható fal

is helyet kapott. Az átadáson elmondták, hogy a kondiparkot 20 millió forintból alakították ki, és hogy figyelembe vették a Békéscsabai Előre Úszó Klub és a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub javaslatait is.

Egymilliárd forintos nagyberuházás előtt áll a strand

Az Árpád fürdőben egy ennél jelentősebb beruházásra is készülnek. Békéscsaba ugyanis 1 milliárd forintot nyert egy nagyszabású fejlesztésre, amely nagyrészt a békéscsabai strandot érinti. A fejlesztés legjelentősebb eleme az lesz, hogy egy gyerekparadicsomot is kialakítanak a strandmedence mögötti területen. Ahogy azt korábban beharangozták, a munkálatok 2025 nyarán indulhatnak és 2026 nyarán érhetnek véget a strandon, amely a beruházás ideje alatt is nyitva tartana.

Megmondták, hogy mikor nyit ki újra az Árpád fürdő, és mikor lesz nyitva

És hogy mikor nyit ki a téliről a nyárira való átállás után az Árpád fürdő. A Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt.-nél elmondták, hogy akkor, amikor az a tervekben is szerepelt, azaz május 1-jétől ismét elérhető a közönség számára a strand, és ezt követően minden nap 6 és 20 óra között lesz nyitva.