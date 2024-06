A szakmai zsűri döntése alapján Mezei Virág képviseli Békés vármegyét a Tündérszépek szeptemberi országos döntőjében. Mellette még a régió közönségkedvenceként versenyben van a gyulai Kiss Lili. Kiss Lili elmondta, azon túl, hogy szerette volna kipróbálni magát a versenyben, azért jelentkezett, hogy több önbizalomra tegyen szert. Jó dolognak tartja a versenyt, és úgy véli, erre is egy kiváló lehetőség. Kiemelte, mint minden résztvevő, így ő is az első helyet tűzte ki célul. Azonban, ha nem jut tovább, akkor sem lesz csalódott, mert egy nagyon jó élménnyel gazdagodott. Biztos benne, hogy a jövőben is szeretne még részt venni hasonló versenyen.

Legfőképp az anyukája, a családja és ismerősei biztatták abban, hogy jelentkezzen. Véleménye szerint az első fordulóban még sok változás történt, de most már nagyon szoros a verseny. A fotózás során profi szakemberekkel dolgozhatott együtt, ami örömmel töltötte el, és a stúdióban sem kellett izgulnia.

Ha szeretné, hogy Kiss Lili legyen a közönségdíjas továbbjutó, szavazzon rá!