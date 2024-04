Számos felületen találkozhatunk a Tündérszépek szépségverseny hirdetésével. A Békés Vármegyei Hírlap és a Beol.hu versenyére eddig is szép számmal jelentkeztek itt élő, vagy itt tanuló hölgyek. Mezei Virág a Facebookot görgetve találkozott a felhívással, illetve egyik baratnőjétől - aki már a korábbi években részt vett versenyünkön - is hallott róla. Az orosházi szépségen látszott, hogy nem most először állt fényképezőgép elé. Bár régóta modellkedik, mégis nagyon megörült a telefonhívásnak.

- 15 évesen voltam először szépségverseny. Már egy ideje gondolkodtam, hogy újra elinduljak egy ilyen versenyen, mert nagyon tetszik ez a fajta modellkedés. Nagyon örültem, mikor felhívtatok, hogy újra meg tudom magam mutatni.

Mezei Virágról is fantasztikus képek készültek

Szettjeit úgy válogatta össze, hogy azokban igazán magabiztosan érezze magát, amiben a legjobb formáját tudja nyújtani. Virág mosolyogva érkezet a fotózásra és jókedve a fotózás végégig kitartott

- Nagyon jól, felszabadultan éreztem magam a fotózás alatt. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy jelentkezzen, hiszen semmi veszíteni valójuk nincs. Mindig nagyon jó kis csapat alakul ki ezeken a versenyeken.