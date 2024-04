Elöljáróban szögezzük le: a koplalással hirtelen elvesztett kilók megbosszulják magukat – hívja fel a figyelmet cikkében a Délmagyarország. Az éhezésnek betudható hirtelen súlyvesztés főleg a folyadék távozásának köszönhető ilyenkor, ezt követően kezdi el bontani a szervezet a zsírt. Ezzel együtt azonban az izomzatból is veszítünk, mely a feszes formának kifejezetten ártalmas lehet. Koplalás esetén ráadásul szervezetünk nem kapja meg a megfelelő tápanyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, így az ember fáradt és erőtlen lesz. Amikor pedig ismét elkezdünk normálisan enni, mert már nem bírjuk tovább, szervezetünk raktározni kezd. Ennek következménye lesz a gyors hízás, ahol a leadott kilók akár dupláját is visszaszedhetjük.

Éhezés helyett együnk többször keveset! Sok zöldség és gyümölcs, teljes kiőrlésű termékek és zsírszegény húsok szerepeljenek az étrendben. Fotó: Gettyimages

Éhezés helyett napi többszöri étkezés

Éppen ezért a dietetikusok az éhezés helyett a napi többszöri, kis mennyiségű étkezést javasolják. Kerülendők a feldolgozott élelmiszerek, a cukrok, magas zsírtartalmú ételek és szénsavas italok. Ezek helyett sok zöldség és gyümölcs, teljes kiőrlésű termékek és a zsírszegény húsok szerepeljenek az étrendben.

Emellett pedig fontos a megfelelő hidratáltság: sok víz fogyasztásával a bőr, a haj és a körmök is sokkal szebbek lesznek. Egy felnőtt ember javasolt napi folyadékbevitele 2-3 liter között van. Ezt befolyásolhatják külső és belső tényezők is. Ha magas a hőmérséklet, sokat sportolsz, akkor fogyassz sok folyadékot, mindezt víz formájában. A nagyobb mennyiségű folyadékbevitel hidratálja a szervezeted és még az anyagcseréd is gyorsítja. Ha pedig már unod a csapvizet, csinálj vitaminos vizet, de a cukros „linomádékat” kerüld el. Turbózd fel a palackod citromkarikákkal, fagyasztott gyümölcsökkel, uborkával mentával!

Egészségünk szempontjából is fontos, de az alakunknak is jót tesz a mozgás, az edzőtermi edzés, itt viszont a megtartás fontos, az, hogy a kampányszerű mozgás helyett a fizikai aktivitás az életünk részévé váljon. Az, hogy érezzük, a fogyás, a jó alak mellett egész testünkre, teljes egészségünkre pozitív hatással bír a rendszereres – bármilyen formában is megvalósuló – sportolás.