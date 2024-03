Akinek nincs ideje a munka vagy éppen az iskola mellett edzőterembe menni, az otthon is elvégezhet tuti edzésterveket. A saját testsúlyos edzést ajánljuk elsősorban a lányoknak, amihez eszköz sem kell, és odahaza is könnyen elvégezhetőek a gyakorlatok – írja cikkében a kisalfold.hu. Összegyűjtötték a legfontosabb tanácsokat.

Akinek nincs ideje a munka vagy éppen az iskola mellett edzőterembe menni, az otthon is elvégezhet tuti edzésterveket.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A csípőemelést gyakran használják a lányok, amivel a fenék, a comb és a csípő környéki izmokat is meg tudjuk mozgatni.

Az egyik talán legmegerőltetőbb edzésforma guggolás, amit sokan nem szeretnek. Az eredmény viszont kiemelkedő, amit elérhetsz vele. Ezzel a farizmokat, a vádli és a comb izmait, de a törzsedet is megmozgathatod.

Aztán ott van a fekvőtámasz, aminek több variációját is elvégezhetitek. Ez a mozgásforma a legtöbb edzéstervben megtalálható, a professzionális edzéseknek is.

Az iskolai testnevelés órákon mindenki utálta a négyütemű fekvőtámaszokat. Pedig minél többet csinálsz belőle, meglesz a hatása. Emellett ne felejtsétek el a hasprést sem, amit érdemes lassan csinálni, annál jobb eredményt érhetünk el.

A legjobb tevékenység ami megmozgat, nem más, mint a futás. Szerencsére már az időjárás is tavasziasra fordult, így ha tehetitek, akkor irány a természet! Mindenképp figyeljünk oda, hogy milyen helyszínt választunk, és nem árt olyan helyen futni, ahol megfelelő, jó talaj van hozzá. Elsősorban füvön végezzük, vagy kialakított futópályákon. Aki viszont nem a szabad levegőn szeretni futni, szerezzen be magának otthoni futópadot, amit télen is gyakran használhat ahhoz, hogy fitten tartsa magát. A futás mellett pedig kerékpározhatunk is, amit ugyancsak nem kötelező a természetben végezni.