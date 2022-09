Dr. Janurik István Csabacsűdön, Örménykúton, Kardoson, Hunyán dolgozó háziorvos elmondta, július közepétől egyre több lett a körzeteiben is a panaszos, jelenleg is több covidos betege van. Hozzátette, vannak, akik a vírus szezonalitását már megkérdőjelezik, hiszen tavaly ősszel, azután télen, majd idén tavasszal, és végül a nyár második felében is fellángolt a fertőzés.

– Sokan már otthon tesztelik le magukat, utána hívják fel a rendelőt. A legtöbb beteg tünete a korábbi covidos esetekhez képest enyhébb, influenzaszerű panaszokat sorolnak, mint láz, torokfájás, levertség, fáradékonyság, fejfájás, izomfájdalom, esetleg hányás. Azt tapasztalom, hogy aki oltott, vagy már többször átesett a betegségen, annál könnyebb a lefolyása. Aki még nem volt covidos, vagy nem vette fel a védőoltást, azokat még mindig megviseli a fertőzés – részletezte a háziorvos. Hangsúlyozta, a posztcovid-tüneteket – tartós levertség, elhúzódó köhögés, fejfájás, ingerlékenység – talán mára jobban tolerálják a betegek, amennyiben jelentkeznek ezek, megszűnésükhöz időre van szükség.

A gyógyszerészek tanácsot adnak abban is, hogy miképpen kell a tesztet használni

Gerzanitsné dr. Tóth Mónika, a békéscsabai Sas gyógyszertár vezető-helyettese elmondta, a vásárlók még mindig elővigyázatosak, folyamatosan igyekeznek erősíteni az immunrendszerüket, keresik a vitaminokat, nyomelemeket tartalmazó készítményeket. Hozzáfűzte, most is nagy számban fogynak a gyorstesztek, és a tapasztalatok szerint a felsőlégúti megbetegedések nagy része bizony covid-fertőzés.

– Ha torokkaparást érzünk, a tünetek megjelenését követő harmadik napon már biztosan kimutatható, hogy koronavírussal állunk-e szemben – tette hozzá a szakember. Kiemelte, nem mindenkinek van orrváladéka, olyankor nem az orrpálcás, hanem a nyalókás teszt, vagy a nyálteszt az optimális.