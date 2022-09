Kisgyermekként a világot jelentő deszkákra vágyott, szépen haladt előre, tizenévesen az Én hangom versenyen és a Mutasd magad Dél-Békés tehetségkutatón is szerepelt. Középiskolás éveit is a közösségi nyüzsgés jellemezte, iskolarádiózott és modern szóval élve már ott kezdett producerkedni. Ő Zsóri Martin, a mezőhegyesi fiatalember, akit napjainkban a tévés csatornák szívesen megszólaltatnak, mert értője, használója modern korunk közösségteremtő világhálós felületeinek. Közösségi média- és influenszer menedzserként is dolgozik. De ki az az influenszer? Véleményvezér, megmondóember... Egyre többen vannak és egyre többeket csábít az önmegvalósításnak ez a kitárulkozást igénylő világa. S ki az, aki menedzseli őket? Egyáltalán: miért van szükség efféle támogatásra?

Martin maga is influenszer, a saját bőrén és a televíziózás során szerzett tapasztalataival felvértezve, no és a nagyon értékes kapcsolati tőkével jól sáfárkodva, segíti a feltörekvő ifjakat, miközben maga is építi több platformon az ismertségét.

– Nagyon fiatalon téged is vonzott a rivaldafény. Színjátszás, Én hangom verseny, a Hunyadi gimnáziumban beszélgetős műsorok. Majd Békéscsabán tévéztél, híradóztál. Úgy látszott, ez a te utad. Vagy mégsem?

– Jól megalapozott szakmai tapasztalat nélkül, 19 évesen csöppentem az igazi tévés világba. De mindenre nyitott voltam, s ez jellemez azóta is. S vagy a kamera előtt, vagy mögötte dolgoztam, dolgozom. Éppen ezért együttérzek a művészekkel, celebekkel, amikor megszólaltatják őket. Magam is átéltem, látom, tudom, mik a buktatói ezeknek a helyzeteknek.

Aki hitelesen képes önmagát képviselni, annak van esélye

– A Kodolányi János Egyetemen televíziózást tanultál többek között Máté Krisztánál. Majd kaptál egy visszautasíthatatlannak látszó ajánlatot egy kereskedelmi csatornától...

– Ó, igen! Hétfőn 10-kor kezdtem, 11-kor felmondtam. Ez a karrier nem jött össze. Szüleim kapacitáltak: költözzek haza. Én viszont úgy döntöttem: nem félek kockáztatni, szeretek új dolgokat kipróbálni. Nulláról indultam, semmi kapcsolattal. Egyik csatorna menedzsert, műsorkészítőt keresett. Besétáltam az utcáról. Se pénzem, se kapcsolatom nem volt. Jelentkeztem televíziós munkára. Így lett belőlem producer. Bóta Gábornál kiváló színészekkel (Serer Péter, Szulák Andrea, Molnár Piroska, Kovács Patrícia) hasítottunk. Körülöttem ekkor már voltak tik-tokkerek, influenszerek. Láttam, miként építkeznek huszonévesen az instagramon és milyen megélhetést biztosít ez számukra. Én is építkeztem, követőim lettek. Azt viszont érzékeltem, kevés olyan akad, aki őket menedzselné, aki segítene, hogy kivel dolgozzanak együtt, milyen helyszíneken készítsenek tartalmakat, kikkel mit vállaljanak be.

– Egyszer azt nyilatkoztad, az influenszer-menedzser egy új szakma...

– Igen. Aki jól csinálja, annak valóban megélhetést biztosít. Minden nagyképűség nélkül mondom: nulla forintot költöttem magamra, reklámra. Terjedt a híre, hogy valamit jól csinálok.

– Békés megyéből indultál, mi a meglátásod, mifelénk miért kevés az influenszer?

– Van aki nem tudja, mi ez. Talán Békésben nem merik magukat bátran megmutatni. Ismerek ellenpéldákat is, ők remekül csinálják. Aki hitelesen képes önmagát képviselni, annak van esélye. A plasztikai sebészettől a banántermesztésig mindent el lehet adni. Ha valaki megkeresne hétfőn ismeretlen civilként, akár az én szeretett megyémből, valamilyen foglalkozással, péntekig befuttatom a Tik-Tokon. Komolyan mondom!

– Mi kell hozzá?

– Szereplési vágy, humorérzék. Önazonosság. Én meg kitalálok kreatív tartalmakat, ami által felkapott lehet a közösségi médiában. Segítek a forgatásban. Ha kell egy Ferrari, ha kell helyszínként a Hilton, elintézhető. Így működik ez akkor is, ha egy közszereplőt, egy celebet, egy influenszert támogatok, hogy minél sikeresebb legyen a követői körében. Az viszont örök igazság: nem elég híressé válni, tudni kell annak is maradni. Ha valakinek kialakul a rajongótábora, van már egy stabil bázisa, akkor jön a karakterépítés. Nincs megállás, mert a felhasználók érdeklődését fenn kell tartani folyamatosan.