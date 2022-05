Egy közvélemény-kutatás szerint az emberek 49 százaléka használ ecetet mosáshoz, takarításhoz, és ez a szám évről évre nő. További 11 százalék pedig jó ötletnek tartja, de még nem próbálta erre a célra az ecetet – osztotta meg velünk a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Mint írták, azt már bebizonyították a szakértők, hogy az ecet kiváló gomba- és baktériumölő. Ezúttal az egyesület arra volt kíváncsi, mennyi az a minimum idő, amíg érintkeznie kell a felülettel ahhoz, hogy biztos legyen a hatás.

– Az ecet szaga megosztja a használók táborát, sokan még rövidebb ideig is nehezen viselik, nekik – de másoknak más okok miatt is – fontos lehet, hogy minél rövidebb ideig kelljen használni. Ezért az egyesület egy laboratóriumot bízott meg azzal, hogy vizsgálja meg a 20 százalékos étkezési ecet fertőtlenítőképességét. Az eredmények alapján pedig elmondható, hogy az ecet az adott vizsgálati körülmények között öt perc behatási idő után rendelkezik baktériumölő hatással, és egy perc behatási idő után rendelkezik gombaölő hatással – avatott be minket az egyesület.

Kárpáti Ágnes

Ezt különböző gomba- és baktériumtörzsekre vizsgálták, és az ecet minden esetben elhanyagolható mértékűre csökkentette a felületen előzőleg megtalálható kórokozók mennyiségét. De a hatékonysága mellett az is az ecet mellett szól, hogy a legtöbb bolti tisztítószerrel ellentétben nem tartalmaz az egészségre és a környezetre nézve ártalmas ható- és adalékanyagot. – Ha valaki a lehető legkisebb környezeti lábnyommal akar mosni, takarítani, akkor az ecet, a citromsav, a szódabikarbóna, a nátrium-perkarbonát és a mosószóda kiváló választás lehet. Viszont ezek használata időigényesebb és több kényelmetlenséggel is jár. Ezért, aki nem tud elég időt szakítani erre, annak jó alternatíva lehet a vegán burokban gyártott mosókapszula, ami műanyagmentes és biológiailag lebomló összetevőkből áll. Ugyanakkor a hatásfoka és az illata is megegyezik a műanyagkapszulákéval – avatott be minket Pocsaji Csilla, a Tebe – hulladékmentes bolt alapítója.

Hozzátette, a kapszulánál költséghatékonyabb megoldás lehet a mosódara, amit harisnyába téve használhatunk a mosógépben, de mosógélt is főzhetünk belőle, illetve lehet felmosófolyadékként vagy a fabútorok, szőnyegek, kárpitok tisztítására is használni. – Ráadásul ez egy, a megyében gyártott, növényi alapanyagból készült kézműves termék, vagyis nagyon kicsi a környezeti lábnyoma, míg a hatásfoka a kapszulákéhoz hasonló. Azzal a különbséggel, hogy míg a bolti mosószerekben olyan kísérő anyagok vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy egyben mossuk a színes és a fehér ruhákat, ezt a mosódarával nem lehet megtenni. Ezért a darával mosás előtt alaposan szét kell válogatni a ruhákat az anyaguk és a színük szerint, ami persze fáradságos munka, de sokkal jobb, környezetkímélőbb megoldás – hangsúlyozta Pocsaji Csilla.