Megtudtuk, a nemrég elkészült, 28 oldalas informatív tájékoztatóban összegyűjtötték a kismamákat érintő, élelmiszerekhez kötődő veszélyforrásokat, és bemutatják azokat a lépéseket, melyek betartásával az élelmiszerek okozta – akár rendkívül súlyos következményekkel járó – megbetegedések megelőzhetők. A tájékoztató pedig azon felül, hogy infografikával kiegészítve bemutatja a várandósság alatt kerülendő vagy fokozott odafigyelést igénylő élelmiszereket, felhívja a figyelmet a kifejezetten jótékony hatású ételek fogyasztására is.

Az első gyermekét váró békéscsabai Kovács Anita elmondta, nagyon örült a Nébih kiadványának, hiszen még tapasztalatlan a várandósság terén. A tájékoztató épp azután jelent meg, miután kiderült, hogy kisbabája lesz, így a várandóssága jelentős részében tud még ötleteket meríteni belőle. Hozzátette, természetesen készült vitaminkészítménnyel már a babatervezés kezdetétől, de a fogyasztott ételek listáján alapból nem változtatott, illetve nem is tudta, hogy érdemes kerülnie néhány alapanyagot. A kiadvány tanulmányozása óta azonban jobban odafigyel például a húsok megfelelő átsütésére, illetve azóta nem vett például előre csomagolt készételeket, helyette idő szűkében inkább összerak magának egy tartalmasabb szendvicset, persze csak jól átmosott zöldségekből és magas hústartalmú sonkaszeletből.

Már a tervezésnél is követi a kiadvány tanácsait

Pörjés Luca kérdésünkre elárulta, épp harmadik gyermeket terveznek párjával, és ahogy az első kettőnél, úgy most is hónapokkal a terhesség előtt odafigyel a célzott vitaminkészítmény szedésére, illetve az egészséges táplálkozásra is. A Nébih kiadványára pedig rögtön felfigyelt, és hiába a tapasztalat, talált is benne új és fontos információt. Ilyen például a fagyasztott gyümölcsök kiolvasztás utáni, hőkezelés nélküli fogyasztása, ami a tájékoztató szerint nem javasolt. Bár korábban nagyon szerette a félig kiolvadt meggyet majszolni, most inkább kivárja, amíg elkészül belőle a gyümölcsleves, illetve a biztonság kedvéért a felsorolt lágysajtoknak is búcsút int egy időre.