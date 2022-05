Sosem hittem volna, hogy szerepelek majd egy ilyen műsorban – mondta el a műsort követő Facebook videójában Ásós Géza. Mint elárulta, a Csabai Kolbászfesztiválon beszélgetett a műsor producerével, aki felkérte, hogy civilként szerepeljen a Szerencsekerékben.

– Nagyon sokat hezitáltam, először nem vállaltam, azután mégis igent mondtam, majd megint meggondoltam, végül mégis úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam. Elsősorban azért, hogy egyszer majd nagypapaként elmesélhessem az unokáimnak, hogy ilyen helyen is jártam, megfordultam egy tévéműsorban – tette hozzá.

Mint megtudtuk, a forgatás napja elég eseménydúsan alakult számára. Előző este 11 óráig vendégek voltak a békési vendéglőjében, ezután hajnali egy óráig pihent egy keveset, majd indult Szegedre, hogy a Csongrád-csanádi megyeszékhelyi vendéglőjükben elkészítse az ételeket, illetve ott kiszolgáljon. Ezután feleségével, Klárival és egy ismerősükkel Budapestre, a forgatásra autóztak.

– Nem mondom, hogy a legfittebben érkeztem meg a fővárosba, a felvételeken éreztem is, hogy fáradok, de igyekeztem összekapni magam. Egy kicsit persze „megébredtem”, amikor kipörgettem az egymilliót – fogalmazott Ásós Géza.

Az ország első cigány vendéglőjének vezetője elmondta, mindezek ellenére nagyon jól érezte magát a műsorban, Kasza Tibi közvetlen volt, az est sztárvendége, Rubint Réka pedig végig nagyon kedvesen viselkedett, jót beszélgettek a forgatások szünetében, ahogy a harmadik játékossal, Tündével is jó nexus alakult ki.

A műsorban egy legendás történetre is fény derült. Szegeden egy hölgy egy alkalommal töltött káposztát vett Ásós Gézától, majd később visszament, és miközben nagy sor állt a Kira vendéglőnél, bekiabálta, hogy Ásós Géza töltött káposztája jobb, mint a szex.

Az ország első cigány vendéglőjének vezetője elmondta, semmilyen összeget nem, de egy robotporszívót sikerült nyernie, amit felesége kap majd meg.

– Az az igazság, hogy soha életemben nem nyertem semmit, még kaparós sorjegyen sem, így nem is támasztottam ilyen jellegű, túl nagy elvárást magam elé. Mindig mindenért meg kellett dolgozni, és ez így is marad, nincs ezzel semmi gond. Örülök, hogy ott lehettem, és jól éreztem magam. Ha valaki 10-15 éve azt mondja, hogy egyszer a Szerencsekerékben szerepelhetek majd, valószínűleg nem hiszem el. 220 kilométerre a fővárostól, erre mindig is nagyon kevés esély mutatkozott – hangsúlyozta. – Elképesztő mennyiségű gratuláló üzenetet kaptam, amiért nagyon hálás vagyok, és köszönöm ezúton is mindenkinek.

Ásós Gézával egyébként legközelebb a hétvégi Virágok Fesztiválján találkozhatnak majd az érdeklődők.