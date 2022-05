Asztalos Nóra, a Hóvirág fagylaltbár tulajdonosa elmondta, ahogy mindenki – legyen szó akár átlagvásárlóról vagy vállalkozóról –, úgy ők is azt tapasztalják, hogy az árak felfelé mennek, és az emberek kevesebbet tudnak vásárolni ugyanannyi pénzért, mint korábban.

Fagylaltosként egy szezonban általában egy árral szoktak végigmenni, ami annak is köszönhető, hogy az alapanyagot mindig igyekeztek előre lekötni, megrendelni. Hozzátette, ennek is köszönhető, hogy például a pandémia időszakában nem emeltek, és most is csak minimálisan.

Idén azonban nagymértékben szabadulnak el az alapanyagárak, ráadásul szezon közben is változnak. Hangsúlyozta, férje, Csizmadia Szabolcs immár 20 éve foglalkozik fagylaltokkal, de ilyet még ő sem tapasztalt, hogy szinte nem lehet előre lekötni rendeléseket, mert mindenre napi árat mondanak a nagykerekben.

Továbbá az is fontos tényező, hogy a hatósági árak csak a kiskereskedésekre vonatkoznak, tehát vállalkozóként, nagykereskedésből drágábban veszik meg például a cukrot, mintha átlagemberként bemennének egy élelmiszerboltba.

A közkedvelt csokoládé variációi végtelenek

Az ízekről Asztalos Nóra elmondta, minden évben vannak újdonságok náluk is, így már 300-féle lehetőségből válogatják össze az adott napi felhozatalt. Persze ezek között megvannak a kedvencek, melyek többször forognak a pultban a kihagyhatatlan klasszikusok és az aktuális újítások mellett. Visszatérve a klasszikusokra elmondta, azok tényleg mindig kellenek, és mindig keresik is azokat a vevők, emiatt a marketingesek is visszatérnek ezekhez időről időre. Azonban itt is létezik változatosság. Csokoládéfagyiból például rengetegféle van, és szinte mindegyik vásárlói kedvenc is.

Csütörtökön Beke Éva Erika is betért egy fagyira a békéscsabai Hóvirág fagylaltbárba /Fotó: Bencsik Ádám/

Elárulta, alapból belga csokival dolgoznak, de van „termékterület-szelektált” csokoládéjuk is, ami azt jelenti, hogy egy területről származik a kakaóbab, ezért karakteresebb lesz az ízvilága. Így meg lehet különböztetni például egy ecuadori vagy egy ugandai csokoládét a többitől, hiszen más-más ízjegyeket tartalmaznak. Ezekkel szeretnek is kísérletezni. Egyik idei újdonságuk a Mosolyka fagyi, amit bár gyerekeknek terveztek, de a felnőttek is szeretik. Ez egy sárkánygyümölcsös fagyi, ami mesterséges alapanyagoktól mentes. Végül a szezonról elmondta, átlagos időben indult, és a koronavírus-járványból némileg felocsúdva azt tapasztalják, hogy idén jobban beindult az élet a fagylaltozókban.

Az ízharmóniát is keresik a fagyik elkészítésekor

Az újkígyósi VaBene fagylaltozó tulajdonosa, Urbán Csilla és férje, Viktor hírportálunknak elmondta, mindig keresik, tesztelik a harmonizáló ízkombinációkat.

– Szeretünk kísérletezni, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a sós ízek mellett a különlegesen fűszerezett fagyiknak is van vásárlóközönsége. Így például a tonkababos meggy, a kurkumás ananász, a kókusz bazsalikomos málnával vagy az évek óta közkedvelt kardamomos áfonyafagyink fehér csokival is népszerű. De nem kell egészen az extrém kategóriáig elmenni, hiszen egy egyszerűbb ízvilág is nagy sikert tud aratni, mint a fahéjas alma karamellel.

Természetesen a hagyományos fagyik is kelendőek, ezért mindig vannak a kínálatunkban. A puncsfagyink időutazásként hat vendégeinkre.

A legnagyobb kedvencek között pedig évek óta dobogós a sós tejkaramella. A közkedvelt ízek között szerepel még az eper, a sós pisztácia, a mangó és persze a csoki – sorolta a fagyizó tulajdonosa. Hozzátette, nagy figyelmet szentelnek a mentes fagylaltkínálatuk bővítésére, hiszen évről évre egyre nagyobb a kereslet rá.

Gőzerővel készülnek az Év fagylaltja versenyre

Mint mondta, a holtszezonban az idejük nagy részét tanulással és a receptúrák bővítésével töltik, idén először pedig szeretnék megmérettetni magunkat egyik termékükkel az Év fagylaltja versenyen. Végül kiemelte, mivel az alapanyagok és a benzin ára is jelentősen megemelkedett, így ők sem kerülhették el az áremelést. – Közel 30 százalékkal kellett megemelnünk a gombócok árát. Nagy tételben berendeltünk az alapanyagokból, és reméljük, szezon közben már nem kell tovább emelni – osztotta meg velünk Urbán Csilla.