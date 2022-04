Lezárult a Tündérszépek első, regionális szakasza, amelyben szűkebb térségünk és ezen belül megyénk legszebb hölgyeit mutattuk be olvasóinknak a Békés Megyei Hírlap hasábjain és a Beol.hu-n. A bájosabbnál bájosabb lányok március elsejétől gyűjtötték a több ezernyi szívecskét, amelyekkel olvasóink értékelték őket.

Az elmúlt hónapokban tehát szakmai zsűrink folyamatosan szűrte a nevezőket, profi fotósaink ingyen elkészítették a versenyfotóit azoknak, akik ezt kérték, míg mások saját, már kész portfólióval neveztek országos szépségversenyünkre, most pedig elérkezett az idő, hogy újra összeüljenek az ítészek, és kihirdessük, kik lettek megyénk legszebbjei.

A megyei szakmai zsűri 5-5 helyi szépséget emelt ki, közülük kerül ki április 26-án egy-egy Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyei hölgy, aki az országos fináléban képviselheti szűkebb hazáját, érdemes lesz hát ekkor is visszalátogatni oldalunkra, hogy kiderüljön ki lett megyénk Tündérszépe!

A tét nem kicsi, hiszen az országos ismertség mellett a legszebbekre értékes nyeremények, kétszemélyes egzotikus utazás is vár, mindamellett, hogy betörhetnek a szépségipar vagy a média világába, új szakmai kapcsolatokat építhetnek ki. Felkészülésüket pedig gyönyörű szépségkirálynők is segítik mindebben: háziasszony-mentorunk 2022-ben Kárpáti Rebeka, a 2013-as Miss Universe Hungary, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter.

Lássuk hát a megyei eredményeket!

Békés megye öt legszebb hölgye a szakmai zsűri döntése nyomán:

Szolcsánszky Tünde, Fazekas Vivien, Ferenczi Fanni, Bodzán Nikolett és Gajdács Katalin Regina

Sztojka Tibor énekessel és Imre György fotóssal felvértezve összeült a Beol.hu és a Békés Megyei Hírlap szerkesztőségének zsűrije.

Nehéz döntés előtt állt az ítészek előtt, hiszen mindenkinek megvolt a maga kedvence. – Mindegyik versenyző szép a maga nemében – árulta el hírportálunknak a dobozi énekes. A kiválasztott lányoknak mind különleges kisugárzásuk van, csinosak és remek a stílusuk.

Imre György hozzátette, hogy a döntés során fontos volt az is, hogy mennyire magabiztosak a versenyzők a kamera előtt, visszatükröződik-e a személyiségük az elkészült képeken.

– Az nem volt mérvadó, hogy ki hányszor volt fotózáson, inkább azt vettem figyelembe, hogy mennyire tudott feloldódni, hiszen ez a verseny további részében is fontos lesz. Mérvadó volt az is, hogy mennyire rendelkezett egyedi karakterrel a leányzó.

A zsűri minden tagja együtt szorít és minden jót kíván a megye leendő Tündérszépének az országos fináléban is.

A közönségkedvenc újra várja a szívecskéket

Természetesen az olvasói szívecskéknek is óriási szerep jutott a regionális fordulóban, és fog is jutni: régiónként egy-egy hölgy, a legmagasabb értékelést kapó versenyző még egy esélyt kap ugyanis, hogy az országos közönségszavazáson győzedelmeskedve huszonkettedikként csatlakozzon a döntős mezőnyhöz a Mediaworks országos szépségversenyén. Ez a szavazás április 27-én indul, tehát szerdától ismét lehet osztani a szívecskéket, amelyek ezúttal országos finálét érnek majd a közönségkedvencnek. Az értékelésekkel egyébként olvasóink is nyertek, ugyanis az értékelők között megyénként kisorsolunk egy 2 főre szóló wellness vouchert sorsolunk ki 26-án.

A régiós közönségszavazás győzteseinek a nevét hétfőn közöljük. Az olvasói értékelések alapján továbbjutó szépségek a szerdán induló fordulóban gyűjthetik a szívecskéket a döntőbe jutásért hét napon keresztül.