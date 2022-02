Természetesen

Tanácsolta azt is, hogy a lányok olyan megjelenést képviseljenek, amiben jól érzik magukat, és magabiztosak tudnak lenni. A hajviseletük és a sminkjük is legyen olyan, ami a legvonzóbb külső tulajdonságaikat emeli ki. Az öltözködésükkel olyan stílust képviseljenek, ami tükrözi az egyéniségüket. Viselkedésük legyen természetes, ne játsszák meg magukat. A személyiségük ne csak nyitott, de különleges is legyen, és derüljön ki, hogy milyen emberek is ők valójában.

– Egy-egy szépségverseny rendkívül embert próbáló és összetett feladat. A saját tapasztalataimból tudom, hogy érdemes előtte rápihenni. A verseny alatt mindenki csak magára összpontosítson, hogy a legjobb formáját tudja hozni. Ne törődjön a vetélytársakkal! Mindenkinek más célja lehet a szépségversennyel. Van, aki kapcsolatépítésre használja, mások saját vállalkozásukat, termékeiket szeretnék népszerűsíteni. Olyanok is vannak, akik azt szeretnék megmutatni, hogy többdiplomás, intelligens lányok is lehetnek gyönyörűek, és tudnak érvényesülni – sorolta Fanni.

Mint mondta, aki szépségversenyre jelentkezik, minden bizonnyal tisztában van a szépségápolás legfontosabb szabályaival. Nagyon fontos a bőr, a haj ápolása, melyekre nagyon oda kell figyelni, de a rendszeres testedzés sem maradhat el. Arra azonban ügyelni kell, hogy a versenyre készülve senki ne vigye túlzásba az edzéseket, hiszen lehet, hogy emiatt lefárasztja magát, és nem bírja majd a terhelést. A kommunikációt azonban lehet gyakorolni. Érdemes nemcsak két-három ember előtt beszélni, hanem nagyobb közönség előtt is meg kell próbálni. Olyan szituációkban méressék meg magukat a lányok, amelyek számukra eddig nem voltak megszokottak.

– A táplálkozásra azonban oda kell figyelni. Az egészséges táplálkozás meghálálja magát. A bőrön, a hajon, a körmön, az egész testen látszik, ha valaki megfelelő életmódot folytat. Nyilván genetikai adottság, hogy ki hogyan dolgozza fel az elfogyasztott ételt, de a vitaminok, a zöldségek és gyümölcsök nagyon fontosak, és az is, hogy megfelelő mennyiségű vizet fogyasszon az, aki szépségversenyen méreti meg magát. Diétákat nem javasolnék, mindenki maga tudja, hogy mennyi és milyen táplálékra van szüksége, hogy a legjobb formáját tudja hozni – tette hozzá a szépségkirálynő.

Végül elárulta, hogy a koronavírus nem tett jót a karrierjének se a modellkedés, se a szépségipar terén. Így más irányba indult el. Bár modellmunkái továbbra is vannak, de saját vállalkozásba kezdett, ami miatt sokat utazik. Gyakran hívják nemzetközi szépségversenyekre zsűritagnak, és mindemellett több mindent kezdett el tanulni.

– Boldog vagyok, és hálás a sorsnak, hogy egyvalamiben felértem a csúcsra, de szeretnék az élet más területein is otthonos lenni. Nagyon örülnék, ha a nemzetközi szépségversenyeken sok magyar siker születne, de ezen a területen jobban szeretnék csak támogató lenni, nem pedig szerepelni – fogalmazott Fanni.

Már lehet jelentkezni a 2022- es, Mediaworks Hungary Zrt. által útjára indított Tündérszépek elnevezésű országos szépségversenyre, ahová hazánk minden településéről várják a versenyzőket.