– Az én segítségemmel a lehető legjobb színpadi jelenlétet és tartást kaphatják meg a lányok, illetve behozom az életükbe a testtudatosságot is – fűzte hozzá Rippel Ferenc artistaművész, csontkovács és természetgyógyász, aki tavaly szintén a táborban segítette a felkészülést. – Tizenhét éve foglalkozom szépségkirálynők felkészítő táboraival, és pontosan ezért én túllátok azon szűk látókörű felfogáson, miszerint itt csak a szépség, a mosoly és a bájosság számít. Az a feladatom, hogy egy olyanfajta test- és egészségtudatosságot tápláljak a lányokba, amely a színpadon is kisugárzik belőlük. Itt kiemelten fontos, hogy a lányok egyenes tartással, egyenes háttal, fájdalom nélkül és büszkén álljanak ott a döntőben, mert egy egészségtudatos testtel meg lehet nyerni a versenyt is.