Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok és egy életre szóló élmény. A megyei fordulóból 4 lány (a zsűri döntése nyomán 3, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet az út. A kiválasztás folyamatos, ám jelentkezni csupán március 22-ig lehet online, a beol.hu oldalon. A Békés Megyei Hírlap és a beol.hu szerkesztősége már megkezdte a portfólió-fotózásokat. A versenyzők ellenben dönthetnek úgy is, hogy saját portfólióval jelentkeznek. Amennyiben a pályázó saját fotóval szeretne részt venni a versenyen, abban az esetben minden jelentkező számára kötelező 3 fotón felül további 10 darab fotót feltöltenie magáról a jelentkezéséhez. 2021 Tündérszépe, Szabó Orsi a 2022-es versenyen tanácsaival segíti majd a versenyzőket. Háziasszony-mentorunk Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.