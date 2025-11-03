november 3., hétfő

Tengerentúli kaland

42 perce

Rasta Vitéz menni Amerika

Címkék#USA#Kanadában#körbegördeszkáz#Varga Viktor#énekes

Mint arról pár napja beszámoltunk, a békéscsabai származású énekes meglépte a váratlant, Kanadába költözött. Varga Viktor legújabb bejegyzésében azt is elárulta, mit is csinál majd a tengerentúlon.

Beol.hu

– Körbegördeszkázom Kanadát és az USA-t – olvasható Varga Viktor legújabb közösségi oldalas bejegyzésében.

– Idén eredeti őshazás halloween van, ugyanis kinn, Kanadában ünneplem, ahol tényleg minden háznál kint vannak a bábok, maszkok, tökök, de erről majd láthatjátok a tudósításaimat az Instagramomon – részletezte elmúlt pár napját az énekes. 

Varga Viktor körbedeszkázza Amerikát.
Varga Viktor körbedeszkázza Amerikát. Fotó: MW

Varga Viktor nem unatkozik, rengeteg terve van

Mint írja, a hétvégen bejárja a Niagara-vízesés környékét. Ott lakik most egy kicsit, aztán továbbindulnak az USA-ba, amiről meg most csak "csöpögtet pár infót": – Mint tudjátok, elég jóban vagyok Shaggy-vel és bandájával, az RSNY-nyel, és most velük töltök egy hónapot, afféle összeszoktatás, ugyanis közös projektjeink lesznek a következő 2 évben, így első körben. Ezért is írom bőszen a reggae-dalokat Rasta Vitéz néven. Most jött ki az első magyarul, Csavargó lettem címmel, nektek, a következők pedig angolul és jamaikaiul, már szélesebb körre tervezve és persze a bulikra, ahol már közösen leszünk színpadon néhány országban, természetesen otthon is! De ezekről is folyamatosan írok majd – zárta terveinek összegzését Varga Viktor.

 

