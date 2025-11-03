3 órája
Megtörten, de méltósággal él tovább Fodor Zsóka
Különleges dolgot árult el Schmuck Andorról a közkedvelt színésző. Fodor Zsóka hónapokkal a tragédia után is nehezen beszél egykori „fogadott" fia ígéretéről.
Az elmúlásról, a magányról és a barátság erejéről vallott a Borsnak megrendítő őszinteséggel Fodor Zsóka, aki éveken át különleges kapcsolatot ápolt Schmuck Andorral. A színésznő most először beszélt ilyen mélységben arról, milyen űrt hagyott maga után az egykori politikus halála, és hogyan próbálja feldolgozni a veszteséget.
Fodor Zsóka vallomása igazán szívet tépő
Schmuck Andor váratlan halála az egész országot megrázta júliusban. Emberek ezrei gyászolták őt, de talán senkit sem viselt meg eltávozása annyira, mint Fodor Zsókát, aki megismerkedésük pillanatától, azaz 15 éven át szinte fiaként szerette Andort:
„A drága Andorom temetésén hoztak széket nekem… a lelkemet is kisírtam" – mondta megtörten a színésznő, akit mélyen megérintett, hogy az, akivel annyi közös élményt osztott meg, immár nincs többé:
Majd, ha megöregszel – mondta nekem hetvenéves koromban –, azt csináljuk, hogy kibérelünk egy házat, meglesz a te részed és az enyém, de mégis figyelünk egymásra, mint anya a fiára. Ő fiamként volt jelen az életemben tizenöt évig, elvitt a világ négy sarkába is
– emlékezett vissza nagy szeretettel.
