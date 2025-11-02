1 órája
Pokolian csábítót villantott Baukó Éva
Az ördögi csábításnak nehéz ellenállni – írta az egyik kommentelő, hozzászólva a békéscsabai celeb posztjához. Baukó Éva nem mindennapi képekkel jelentkezett.
– Amikor a tűzzel játszanak... azzá válok – olvasható a békéscsabai celeb, Baukó Éva legújabb posztjában. Azt nem tudjuk, hogy ki, vagy kik játszottak, de azt igen, hogy az a tűz volt, így a ValóVilág negyedik évadának ismert szereplője is azzá vált, pokoli jelmezt öltött magára.
Baukó Éva ördögien csábított
– Dögös, vörös ördög; Imádlak kis ördög; Красивый; Csodás, Mondjuk lettem volna abba a buliba, nem gyenge szerelés – jöttek a hozzászólások a közzétett képekhez.
Baukó Éva Baukó még tavasszal új utat választott: nem vár tovább, és egyedül vág bele életének legnagyobb kihívásába. Akkor elhatározta, hogy a múltat maga mögött hagyva a jövőre koncentrál.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Gőzerővel zajlik a munka a 44-es út két forgalmas kereszteződésében – videóval