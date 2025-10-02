Brutál verdával keltett feltűnést a csabai piacon a hazai sztár – videóval

Nem mindennapi autóval gördült be a minap a piacra Varga Viktor: a csabai születésű celeb autóját sokan megnézték. S hogy miért ment a piacra?

Hogyha Békéscsabára jövök, ez a helyet tuti nem hagyom ki

– vallotta be Viktor, aki szerint a csabai kolbász kötelező, szóval egy szálat visz is magával Budapestre.

Arról, hogy mi megy most a legjobban a csabai piacon, korábbi cikkünkben írtunk: még jó áron beszerezhető a lecsópaprika és a paradicsom is, de valamennyi fontos zöldség, gyümölcs árát közöltük.