1 órája
Brutál verdával keltett feltűnést a csabai piacon a hazai sztár – videóval
Nagy feltűnést keltett a békéscsabai piacon egy különleges járgány, melyből nem is akárki szállt ki.
Nem mindennapi autóval gördült be a minap a piacra Varga Viktor: a csabai születésű celeb autóját sokan megnézték. S hogy miért ment a piacra?
Hogyha Békéscsabára jövök, ez a helyet tuti nem hagyom ki
– vallotta be Viktor, aki szerint a csabai kolbász kötelező, szóval egy szálat visz is magával Budapestre.
Arról, hogy mi megy most a legjobban a csabai piacon, korábbi cikkünkben írtunk: még jó áron beszerezhető a lecsópaprika és a paradicsom is, de valamennyi fontos zöldség, gyümölcs árát közöltük.
