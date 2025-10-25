október 25., szombat

Ektomorf

1 órája

HBD Zotya! – A Tankcsapda is felköszöntötte az 50 éves frontembert

Címkék#Ektomorf#Tankcsapda#Farkas Zoltán

Ötvenéves lett Farkas Zotya, az Ektomorf frontembere, a Tankcsapda sem feledkezett meg róla!

Beol.hu

Farkas Zoltán, az Ektomorf mezőkovácsházi származású frontembere októberben ünnepli 50. születésnapját. A jeles alkalomból a Tankcsapda is felköszöntötte őt a közösségi oldalán: „HBD Zotya! Farkas 'Ektomorf' Zoltán, akivel például ezt a dühös kis nótát is összehoztuk, ma 50 éves” – írták, utalva a 2015-ös Koponyák és csontvázak című közös dalukra.

A két zenekar útjai a közelmúltban ismét összefonódtak, ahogy áprilisban megírtuk, Farkas Zotya gitárosként is közreműködik a Tankcsapda készülő albumán. A debreceni rockbanda új lemezén több gitáros dolgozik, köztük az Ektomorf énekes-gitárosa, aki a Heretic című, frissen megjelent Ektomorf-albummal párhuzamosan készül a zenekar németországi turnéjára. A frontember fél évszázadosan is ereje teljében van – még hangosabb, még őszintébb, még könyörtelenebb.

 

 

