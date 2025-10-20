1 órája
A Sztárbox versenyzője Gyulán még poénkodott, később összeesett
Az ismert humorista néhány nappal korábban Gyulán tartott előadást. Most viszont a hétvégén sokak meglepetésére földre rogyott.
Lakatos László október 14-én Gyulán lépett fel a Szent család című önálló estjével. A 32 éves humorista saját családjának történetét és hétköznapjait mesélte el előadásában. Alig egy héttel később azonban a Sztárbox ringjében földre rogyott a stand-upos.
Sztárbox 2025: humorista a kajakos ellen
Lakatos László vasárnap este a színpad helyett a ringbe lépett, ahol kőkemény pofonokat adott és kapott. Nem ez volt az első mérkőzése a Sztárbox 2025-ös versenyében, egyik korábbi mérkőzésén KO-val küldött padlóra egy ismert youtubert. Mostani ellenfele férfi nehézsúlyban a nála harminc centivel magasabb, kajakos exsportoló, Dudás Miki volt. A humoristának nem volt egyszerű dolga a szorítóban, a magasságkülönbség kifejezetten hátráltatta a dolgát.
Ki kapta az utolsó pofont?
A meccs során Lakatos László többször is földre rogyott, de mindig felállt. A mérkőzést végül a pontozóbírók döntötték el, akik a következőképpen látták:
- Sasvári Tamás 40-33,
- Benák Norbert 40-35,
- Bozó Bence 40-34,
A mérkőzés győztese végül egyhangú pontozással Dudás Miki Lett.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ha jót akarsz magadnak és a családodnak, ilyen fával sosem gyújtasz be!