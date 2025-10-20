október 20., hétfő

Vasárnap este

2 órája

A Sztárbox versenyzője Gyulán még poénkodott, később összeesett

Címkék#humorista#Sztárbox#Lakatos László#verseny

Az ismert humorista néhány nappal korábban Gyulán tartott előadást. Most viszont a hétvégén sokak meglepetésére földre rogyott.

Bátori Attila

Lakatos László október 14-én Gyulán lépett fel a Szent család című önálló estjével. A 32 éves humorista saját családjának történetét és hétköznapjait mesélte el előadásában. Alig egy héttel később azonban a Sztárbox ringjében földre rogyott a stand-upos.

Lakatos László humorista fellépés közben, a Sztárbox előtt.
A színpadon és a Sztárbox szorítójában is megállta a helyét Lakatos László
Forrás: Facebook

Sztárbox 2025: humorista a kajakos ellen

Lakatos László vasárnap este a színpad helyett a ringbe lépett, ahol kőkemény pofonokat adott és kapott. Nem ez volt az első mérkőzése a Sztárbox 2025-ös versenyében, egyik korábbi mérkőzésén KO-val küldött padlóra egy ismert youtubert. Mostani ellenfele férfi nehézsúlyban a nála harminc centivel magasabb, kajakos exsportoló, Dudás Miki volt. A humoristának nem volt egyszerű dolga a szorítóban, a magasságkülönbség kifejezetten hátráltatta a dolgát. 

@tikitakishow #box #rtl #ring #sztárbox #tikitakishow ♬ eredeti hang - tikitakishow

Ki kapta az utolsó pofont?

A meccs során Lakatos László többször is földre rogyott, de mindig felállt. A mérkőzést végül a pontozóbírók döntötték el, akik a következőképpen látták:

  • Sasvári Tamás 40-33,
  • Benák Norbert 40-35,
  • Bozó Bence 40-34,

A mérkőzés győztese végül egyhangú pontozással Dudás Miki Lett.

