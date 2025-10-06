Ezt kevesen tudják a születésnapos énekesnőről – Isten éltesse Szekeres Adrient!

Az Erkel Diákünnepek közel 24 évvel ezelőtt, 1991-ben is nagy népszerűségnek örvendett. A tehetségkutatón 1200 diák, köztük Szekeres Adrien is megmérettette magát.

Szekeres Adrien október 6-án ünnepli születésnapját

Forrás: ripost.hu

Az induló versenyzők több művészeti ágban mérték össze tudásukat. A szervezők tíz olyan kategóriát állítottak fel, amelyek az első diákünnepek elgondolásait követték:

versmondás,

prózamondás,

irodalmi színpad kategória,

szóló ének,

énekkar kategória,

hangszeres kamaraegyüttes, szólóhangszer kategória,

néptánc,

modem tánc,

könnyűzenei együttesek,

egyéb kategória.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Miben nyert Szekeres Adrien?

Az éppen ma 52 esztendős Szekeres Adrien az 1991-es EDÜ-n szóló énekben nyert arany minősítést. A Horváth Mihály Gimnázium egykori büszkesége azóta már Artisjus-díjat is nyert, rengeteg slágert köszönhetünk neki. Kollégáinknak azt is elárulta, volt olyan pont az életében, amikor legszívesebben abbahagyta volna az éneklést, de beszélt arról is, milyen az igazi énje, és, hogyan néznek ki a hétköznapjai.