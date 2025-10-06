október 6., hétfő

Soha nem hagyta abba

22 perce

Ezt kevesen tudják a születésnapos énekesnőről – Isten éltesse Szekeres Adrient!

Gyulán kapta meg zenei karrierje legelső díját a népszerű magyar énekes, dalszerző. Az éppen ma 52 esztendős, kirobbanó formában lévő Szekeres Adrien 1991-ben még gimnazista volt, amikor megnyerte a gyulai EDÜ-t.

Bátori Attila

Az Erkel Diákünnepek közel 24 évvel ezelőtt, 1991-ben is nagy népszerűségnek örvendett. A tehetségkutatón 1200 diák, köztük Szekeres Adrien is megmérettette magát.

Szekeres Adrien, Artisjus-díjas énekesnő, dalszerző
Szekeres Adrien október 6-án ünnepli születésnapját
Az induló versenyzők több művészeti ágban mérték össze tudásukat. A szervezők tíz olyan kategóriát állítottak fel, amelyek az első diákünnepek elgondolásait követték:

  • versmondás,
  • prózamondás,
  • irodalmi színpad kategória,
  • szóló ének,
  • énekkar kategória,
  • hangszeres kamaraegyüttes, szólóhangszer kategória,
  • néptánc,
  • modem tánc,
  • könnyűzenei együttesek,
  • egyéb kategória.

Miben nyert Szekeres Adrien?

Az éppen ma 52 esztendős Szekeres Adrien az 1991-es EDÜ-n szóló énekben nyert arany minősítést. A Horváth Mihály Gimnázium egykori büszkesége azóta már Artisjus-díjat is nyert, rengeteg slágert köszönhetünk neki. Kollégáinknak azt is elárulta, volt olyan pont az életében, amikor legszívesebben abbahagyta volna az éneklést, de beszélt arról is, milyen az igazi énje, és, hogyan néznek ki a hétköznapjai.

 

